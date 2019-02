Edessä olevat eduskuntavaalit eivät ole vielä oikein saaneet ehdokaskaartia liikkeelle, mutta pientä virettä oli nähtävissä Mikkelin keskustassa lauantaipäivänä.

SDP oli kerääntynyt kauppakeskus Stellan aukiolle ja keskustaväki naapuriin kauppakeskus Akselin aulaan. Vihreät viettivät varapuheenjohtajansa merkkipäivää kulttuuritalo Tempossa Naisvuorella.



Muuten oli aika hiljaista. Kävelykadulla esitteiden jakajia ei näkynyt. Yksi lappeenrantalainen kokoomusehdokas oli tullut Mikkeliin puhumaan politiikkaa iltapäivän hiljentämässä Stellassa.

Kaupunkilaisia oli vain lievästi liikkeellä, mutta pitikö kampanjoida keskellä lauantaita juuri, kun suomalaiset yrittävät podiumille Seefeldissä.

Ne, jotka olivat politiikasta kiinnostuneita, löysivät kyllä puheenaiheita. Perjantainen perustuslakivaliokunnan ulostulo linjasi jotain sote- ja maakuntauudistuksen jatkosta.

— Kyllä saadaan paketti valmiiksi, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) Akselin aulassa.

— Valiokunnan kanta oli naula arkkuun, sanoi vihreiden kansanedustaja Emma Kari omiensa parissa Tempossa.

Demarikentälle päivän uutinen oli iltapäivälahden tieto (IS 23.2.) puoluejohtaja Antti Rinteen paluusta sairauslomalta.

Lehden mukaan Rinne palaa eduskuntaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marinille asia ei ollut uutinen.

— Puoluejohto on pitänyt yhteyttä puheenjohtajaan puhelimitse. Antti Rinne ei ole ollut täysin pois rivistä, vaikka fyysisesti ei olekaan ollut paikalla.

— Antti Rinne on kunnossa, ja odotamme innostuneena hänen paluutaan töihin, sanoi Marin.

”Hoitotakuu, vakansseja lisää ja asiakasmaksut pois”

Marin on varapuheenjohtajana edustanut puoluejohtoa. Lauantaina Mikkelissä hän piti reippaanoloisen puheen, joka nosti tyytyväistä hyrinää demarikentän parissa.

— Ei tässä Rinnettä tarvita. Marin hoitaa homman.

Oppositioedustajana Marin arvosteli hallitusta tämän leikkauslinjasta ja arvioi, että perustuslakivaliokunnan kanta toi lopullisesti esille hallituksen sote-uudistuksen epäkohdat ja ongelmat.

— Asia on nyt hallituksen käsissä. Edessä on iso työ ja vähän aikaa. Lopputulos näyttää epävarmalta. Taustalla on keskustan ja kokoomuksen koplaus, ja suurin ongelma on kokoomuksen ajama markkinamalli.

Jaakko Avikainen SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin on ollut puolueen kärkikasvo Antti Rinteen sairausloman ajan. Rinne tulee eduskuntaan ensi viikolla.

Marin pitää selvänä, että soten toteutus siirtyy seuraavalle hallitukselle.

— Tapahtuu sotelle nyt mitä vain, jatkossa asia on otettava parlamentaariseen käsittelyyn ja mukaan uudistuksen alkuperäiset tavoitteet.

— Alusta ei tarvitse aloittaa, mutta edellytämme, että toteutetaan hoitotakuu, lisätään lääkäri- ja hoitajavakansseja tuhannella ja poistetaan perusterveyden asiakasmaksut.

Kannatusluvut ”normaalia liikehdintää”

Leppä laskee, että sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti hyväksytään.

— Varmaa ei tietysti ole mikään, mutta perustuslakivaliokunnan lausunto oli sellainen, ettei estettä valtiosääntöoikeuden näkökulmasta hyväksymiselle ole.

— Osasin odottaa jotain tuon suuntaista lausuntoa. Nyt pitää saada päätepiste tälle veivaukselle. Viedään uudistus maaliin ja korjataan sitä sitten tarpeen mukaan.



Jos uudistus sittenkin kaatuu, ”nykymeno ja ongelmat jatkuvat”.

— Maakunnissa on tehty iso työ. Etelä-Savossa sairaaloiden harmillinen työnjakokysymys on saanut huomion, mutta se on vain osa kokonaisuutta ja on ratkaistavissa.

Nyt pitää saada päätepiste tälle veivaukselle. — Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministerinä Leppä sai vastata puolueen vaisuihin kannatuslukuihin.

Kaiken lisäksi Maaseudun Tulevaisuus julkaisi perjantaina kannatusmittauksen, jonka mukaan tuottajaväki on hylännyt keskustan.

— Aika paljon sanottu. Kyllä tämä on normaalia liikehdintää.

— Toki on myönnettävä, että maatalouden kannattavuudessa on korjattavaa, mutta paljon on myös tehty. Ja kun katsoo naapuripuolueiden linjauksia, mikä muu pitää tuottajan puolta kuin keskusta?

Parlamentarismia jatkovalmisteluun

Vihreillä kannatusluvut eivät aiheuta päänvaivaa, päinvastoin.

Kansanedustaja Emma Kari totesi Mikkelissä, että ”hyviltä näyttävät”. Hyvää sen sijaan hän ei näe sote-uudistuksessa.

— Kun katsoo valiokunnan esittämiä muutostarpeita ja sitä, että aikaa on vain kolme viikkoa, ei hanketta saada asiallisesti valmiiksi.

— Uudistus on tällä taputeltu, kun vielä tietää, että EU-oikeuden asiantuntijat edellyttävät notifikaatiota.

Jukka Ahdelma Vihreät viettivät lauantaina puolueen varapuheenjohtaja Veli Liikasen 40-vuotissynttäreitä. Mukana oli myös Emma Kari.



Vihreät on Karin mukaan valmis yhteistyöhön jatkossa, parlamentaristisella menettelyllä, ja edellyttäen, että hoitoketju saadaan kuntoon.

— Kokoomuksen ajama markkinamalli oli ratkaiseva alusta saakka. Terveydenhuoltoon on saatava tasa-arvoa ja kustannuskehitys pysähtymään.