Juvan virastotalo on jälleen myytävänä huutokaupassa — Huhtikuussa Savonlinnan kaupungilta kiinteistön ostanut henkilö perui kaupat hiljattain

Savonlinnan kaupunki on laittanut uudelleen myyntiin Juvan virastotalon. Syynä on se, että hiljattain virastotalosta kiinteistökaupat tehnyt yksityishenkilö on sittemmin perunut kaupan.

Savonlinnan tekninen lautakunta hyväksyi tässä kuussa kauppakirjan, jolla se myi virastotalon 600 eurolla Jyväskylästä kotoisin olevalle miehelle.

Käytännössä virastotalo on palautunut nyt myyntiin huutokaupat.com-sivustolle. Kiinteistön lähtöhinta on nolla euroa ja huutokaupan minimikorotus 500 euroa. Huutokauppa netissä päättyy tällä kertaa kesäkuun 11. päivä kello 12.00.

Myyntiehtojen mukaan rakennus myydään siinä kunnossa kuin se on tällä hetkellä. Kaupunki muistuttaa, ettei rakennuksesta ole tehty kuntoarvioita.

Savonlinnan tekninen lautakunta päättää tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 18. kesäkuuta.

Juvan virastotalo ajautui Savonlinnan kaupungin syliin kaupungin käyttäessä vuonna 2016 etuosto-oikeuttaan opettajankoulutuslaitoksen entiseen kampuskiinteistöön Heikinpohjassa.

Royal House oli ostanut Juvan virastotalon Senaatti-kiinteistöiltä samalla kauppakirjalla kuin kampuskiinteistönkin. Kun kaupunki hankki kampuskiinteistön omistukseensa, niin kiinteistökauppa piti tehdä täsmälleen Royal Housen ja Senaatti-kiinteistöjen alkuperäisen kauppakirjan ehdoilla.

Juvan virastotalossa on lattiapinta-alkaa noin 2400 kerrosneliömetriä. Rakennuksessa on tällä hetkellä vuokralla Posti, poliisi ja Telia. Kiinteistökaupan peruuntumisesta kertoi ensimmäisenä Yle.