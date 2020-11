Joulukuusi saapui Mikkelin torille – Torikuusi saa valot ylleen loppuviikosta

Kuusen pystytys on yksi niistä jouluperinteistä, joka voitiin koronatilanteesta huolimatta toteuttaa normaalisti.

Joulukuusi tervehtii jälleen torikävijöitä Mikkelin torilla. Yli 20-metrinen joulukuusi pystytettiin paikoilleen keskiviikkoaamuna kymmenen hujakoilla.

Varsinainen nostotyö suoritettiin rivakasti. Kuusen lopullinen asettelu paikoilleen vaati hieman enemmän kärsivällisyyttä. Lopulta kuusi kohosi hitaasti, mutta varmasti tutulle paikalleen torin esiintymislavan viereen.

Valot joulukuusi saa vielä loppuviikon puolella.

Mahdollisuuksien mukaan kuusi pyritään löytämään aina kaupungin omista metsistä. Tämänvuotinen puu matkasi paikalle Siekkilästä. Jos et näe videota kuusen pystytyksestä, pääset siihen tästä.

Kuusi pystytettiin kaupungin omien metsureiden sekä paikallisten kuljetus- ja nostopalveluyrittäjien yhteistyöllä.

Kuusen pystytys torille on jo monivuotinen perinne. Joulutunnelman tuojalle on tänä vuonna erityistä tarvetta, sillä Mikkelin perinteinen joulunavaus on tältä vuodelta peruttu koronatilanteen takia.

Sen sijaan joulunavaukseen voi tänä vuonna osallistua virtuaalisesti. Myös Mikkelin joulutori järjestetään normaalisti 7.–22. joulukuuta. Osa joulunavauksen peruuntuneista esityksistä siirretään joulutorin yhteyteen.