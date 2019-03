Mikkelin maalismarkkinoiden vaalikadulla keskiviikkona ei politiikan päättäjien toimia mahdottomasti kehuttu.

— Ei niistä selvyyteen pääse. Aika sekavaa, sanoo mikkeliläinen rouva Päivikki Laitinen.

Vaalikadulla oli nyt muutamaa viikkoa ennen eduskuntavaaleja poikkeuksellisen paljon kansaa poliitikkojen ja kampanjatelttojen pakeilla.

Torikansaa tuntuu vaivaavan hienoinen hämmennys. Tuoreessa muistissa on sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen ja hallituksen ero.

— Odottaisin enemmän selkeitä päätöksiä. Nyt vaan haukutaan muita ja kehutaan omia, ja oppositiostakin on hyvä pommittaa, sanoo Jorma Haikonen.

Taru Hokkanen Päivikki Laitinen ja Jorma Haikonen lähettävät vähän kitkerät terveiset politiikan päättäjille. Muuten kyllä Mikkelin maalismarkkinoiden vaalikadulla paistoi aurinko.

Politiikan puheet liikkuivat vaalikahvien parissa laidasta laitaan.

Ihmisiä kiinnostavat käytännön asiat. Useissa äijäporukoissa puhuttiin metsäpolitiikasta ja siitä, kuinka paljon saa hakata metsää.

Päivikki Laitinen heittää viestiksi päättäjille terveyspalveluihin ja vanhuspalveluihin liittyviä toiveita. Haikonen puolestaan muistuttaa, että tulevissa vaaleissa kannattaa muistaa kasvavan eläkeläisväen asiat.

— Eläkeläiset on kuitenkin voimavara.

”Täytyy pitää koulut ja päiväkodit kunnossa”

Laitinen perää päättäjiltä kansalaiskuntoa.

— Täytyy olla rehellisiä ja kunnollisia eikä kiemurrella. Nyt kaikki on sekavaa.

Pekka Tillanen Pertunmaalta kummastelee sitä, että kun hallitus kaatui, ihmeellisen paljon alkoi heti ilmaantua viisaita julkisuuteen.

— Asiantuntijoilta kysellään heti, mutta tuntuu siltä, että ne ovat puoskareita vissiin, esimerkiksi noissa perustuslakiasioissa. Ensin sanotaan, että tarvitaan vain pieniä viilauksia ja sitten, että kaikki on lainvastaisia. Ei voi tajuta miten mieli muuttuu.

Vaalikadulla oli keskellä päivää enemmän ikääntyneempää väkeä. Nuorempaa polvea edusti Siltalan perhe lastenvaunuineen.

Elina Siltala muistuttaa päättäjiä ja ehdokkaita noteeraamaan lapsiperheet. Pahemmin kuitenkaan nuorten perheiden kohtelu ei saanut kritiikkiä.

— Täytyy pitää koulut ja päiväkodit kunnossa. Ei Mikkelissä ole mahdottomasti moittimista, varsinkin nyt, kun kouluja korjataan.

Taru Hokkanen Joni ja Elina Siltala poikkesivat vaalikadulla viettämässä aikaa. — Muistakaa lapsiperheet, sanoo Elina Siltala. Viivi, 2, ja Aliisa, 4, eivät ota kantaa.

”Tässä kohtaa ei vielä ole varaa tuuletella”

Kampanjateltoilla otettiin viestit vastaan ja spekuloitiin Kaakon Viestinnän tuoreen kannatusmittauksen vaalipiirituloksia.

Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kirsi Olkkonen sanoo katsoneensa huolestuneena kannatusmittauksen keskustalle tappiota povaavaa tulosta.

— Otetaan ennuste vastaan nöyränä, mutta sanoisin silti, että keskustan suunta on kääntynyt. On sellainen pöhinä.



Olkkonen listaa vaalikauden aikana tehtyjä päätöksiä ja muistuttaa, että työllisyys on parantunut, metsäteollisuus on investoinut ja viljelijän asemaa on kohennettu.

— Etelä-Savoonkin on tullut muun muassa tierahoitusta. Ehkä ei olla puhuttu tuloksista kansan kielellä. Pitäisi varmaan sanoa savoksi, pohtii Olkkonen.



Kristillisdemokraattien piirin puheenjohtaja Jouni Koskela oli tyytyväisempi, sillä kannatusmittaus tarjoaa edustajapaikkaa puolueelle kaakon vaalipiirissä.

— Suunta on oikea. Nyt palataan eduskuntaan, uskoo Koskela.

SDP, kokoomus ja vihreät kommentoivat mittausta mediassa keskiviikkona (ES 13.3.). Demaripiirin toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta sanoo, että gallup ei ole vaalitulos.

— Tässä kohtaa ei vielä ole varaa tuuletella.

Kokoomuspiirin toiminnanjohtaja Pia Rantanen sanoo, että puolue hakee isompaa ääniosuutta.

— Äänestäjien mielipiteet heilahtelevat seuraillen aiheita, jotka ovat julkisuudessa esillä kevään aikana. Tähän tulokseen emme kuitenkaan tyydy.

Vihreät on saamassa läpi kaksi kansanedustajaa. Piirin puheenjohtaja Juha Attenberg pitää tulosta odotettuna.

— Gallup antaa varmasti aika paljon suuntaa siitä, millainen vaalitulos tulee olemaan.