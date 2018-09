Kärpäset valtasivat Haukivuoren keskustan — Ei ole tietoa mistä tulivat

Haukivuoren keskustassa ja sataman alueella on kärsitty poikkeuksellisen sankoista kärpäsparvista.

Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelujen ja terveysvalvonnan johtaja Maria Närhinen vahvistaa, että ongelma on todellinen. Terveystarkastajat ovat käyneet paikalla torstaina ja asiaa on tutkittu.

— Kukkakaupassa ja muutamassa muussa kiinteistössä on poikkeuksellisen paljon tavallisia pieniä kärpäsiä. On tutkittu yhteyttä esimerkiksi pienjäteasemaan, mutta lähdettä ei ole löydetty. Mitään laiminlyöntiä tai virhettä mistä tämä voisi johtua ei ole havaittu

Kaikille kärpästen lisääntymiselle mahdollisesti suosiollisille paikoille lähistöllä on kuitenkin annettu ohjeet olla asian suhteen tavallista tarkempana.

— Kun ei ole selkeää syytä, ei ole myöskään oikein keinoa päästä ongelmasta nopeasti eroon. Kesähän on ollut poikkeusellinen ja erikoisempiakin ötököitä on ollut paljon ja esimerkiksi eläinsuojissa kärpäsiä on voinut olla paljon.

Lähistön ihmisiä on ohjeistettu pitämään ikkunat mahdollisimman visusti kiinni ja käyttämään kaupoista saatavia kärpästen torjuntakonsteja.

Tilannetta seurataan ja elintarvikekauppoja on kehotettu olemaan pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa erityisen varovaisia.

— Suurin haitta kärpäsistä on epämiellyttävyys. Kärpänen ei levitä erityisesti jotain tauteja, mutta pakkaamattomaan elintarvikkeeseen kärpänen voi munia ja siitä syntyy toukkia eikä elintarviketta sitten voi käyttää. Mutta ei kärpäsen käynnin takia juuri sairastuta.

Järeämpiä torjuntakeinoja ei ainakaan toistaiseksi oteta käyttöön.

— Ei oteta ammattitorjujaa, varsinkin kun ei ole sitä sikiämisen lähdettä tiedossa. Paha on lähteä mitään järeämpää tekemään.

Närhinen on toiminut terveysvalvonnassa yli 30 vuotta eikä muista vastaavaa aiemmin tapahtuneen.

— On tämä aika poikkeuksellinen tilanne. Mutta niin on ollut kesäkin.