Suomen koronatartuntojen määrä kipusi lauantaina yli kahdensadan – Mikkelissä Urpolan koulussa yksi luokka karanteeniin

Suomessa on jälleen todettu kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi lauantaina 55 uudesta tapauksesta, mutta luvussa ei ole mukana kaikkia varmistettuja tartuntoja. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi 12 koronatapauksesta, joten yhteensä uusia tapauksia on ainakin 67. Kaikkiaan tapauksia on Suomessa todettu jo yli 220.

Perjantaina THL kertoi 51 tartunnasta ja torstaina 50 tartunnasta, eli ilmenneiden tartuntojen määrä ei ole kasvanut huomattavasti. Toisaalta kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Esimerkiksi Hus on ilmoittanut, että koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Samoin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri testaa jatkossa vain riskiryhmiin kuuluvat ja vakavista oireista kärsivät.

– Lievien oireiden takia suositellaan kotiin jäämistä, jossa kehotetaan pysymään oireiden loppumiseen saakka, jos ne eivät pahene, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi tiedotteessa lauantaina.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti, että lauantaista lähtien kaikki ulkomailta Suomeen palaavat matkustajat saavat koronavirusaiheisen tekstiviestin. Siinä muun muassa kehotetaan sopimaan poissaolosta työ-, opiskelu- ja päivähoitopaikan kanssa.

Puolustusvoimissa toinen tapaus

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi lauantaina sairaanhoitopiirin ensimmäisestä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunta oli saatu Ruotsista.

Samoin Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa varmistuivat ensimmäiset tapaukset. Essoten mukaan Etelä-Savossa tartuntoja on kaksi. Kymsote taas kertoi työikäisen henkilön Pohjois-Italiasta saamasta tartunnasta.

Muiden sairaanhoitopiirien mukaan tartuntoja oli todettu ainakin Pohjois-Italiassa, Sveitsissä ja Itävallassa matkailleilla. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla ilmoitettiin kuudesta tartunnasta, joissa sairastuneet ovat aiemmin sairastuneiden lähialtistuneita.

Puolustusvoimat kertoi toisesta varmistetusta koronavirustartunnasta. Sairastunut on henkilökuntaan kuuluva ja palannut viime viikonloppuna epidemia-alueelta.

Puolustusvoimien ensimmäinen koronatartunta varmistui perjantaina, eikä sairastuneiden joukko-osastoa ole kerrottu.

– Nämä ovat kaksi erillistä tapausta, sanoi Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen STT:lle.

Sairastuneeseen lähikontaktissa olleille on annettu toimintaohjeet muun muassa etätyöstä. Altistuneiden joukossa ei ole varusmiehiä.

Kymmeniä karanteeniin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella

Isoilta karanteeneilta ei edelleenkään vältytty. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella pantiin karanteeniin noin 80 henkeä, kun Lahden kaupungin työntekijällä oli ilmennyt koronavirustartunta

Lisäksi Lahdessa 53 kaupunginorkesterin muusikkoa joutui karanteeniin yhden muusikon koronavirustartunnan takia.

– Sinfonia Lahden konserttiyleisö ei ole missään vaiheessa altistunut tartunnalle, Lahden kaupunki kertoi tiedotteessa.

Mikkelissä Urpolan koulussa yksi luokka karanteeniin

Mikkelissä Etelä-Savossa asetettiin karanteeniin yksi luokka Urpolan koulusta sekä suurin osa koulun opetushenkilökunnasta. Altistunut on opettaja, joka oli ollut myös opetuskokouksessa.

Tarkoituksena on järjestää sijaisia siten, että muut luokat pääsevät kouluun normaalisti ensi viikolla, kertoi Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen STT:lle.