25-metrinen teräsalus vajosi osin upoksiin Puumalan satamassa

Aluksen omistaja on tietoinen tilanteesta. Laivan ympärille levitetään öljyntorjuntapuomeja.

Puumalan satamassa havaittiin osin uponnut suuri, noin 25-metrinen teräsalus. Alus on uponnut ilmeisesti keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Puumalan yksikön palomies havaitsi aluksen torstaina aamulla käytyään satamassa ennen työvuoron alkua, joten tilanteesta ei aiheutunut hälytystä Etelä-Savon pelastuslaitokselle.

Puumalan satamakameran alakulmasta voi nähdä, kuinka alus on vinossa.

Pelastuslaitos levittää aluksen ympärille öljyntorjuntapuomia öljyvahingon estämiseksi. Toimiminen tilanteessa on hankalaa, sillä aluksen ympärillä on jäätä.

Päivystävä palomestari Eero Aho kertoo, että alus on sen verran suuri, että esimerkiksi palokunnalla ei ole sellaista kalustoa, jolla laivan saisi nostettua ylös.

Teräslaiva on yksityisessä omistuksessa. Aluksen omistaja on tavoitettu ja hän on saanut tiedon omistamansa aluksen osittaisesta uppoamisesta.

Laivoja on uponnut viime aikoina muissakin satamissa, Aho kertoo. Maanantaina vanha hinaaja upposi Pökkäänlahteen Ristiinassa. Lappeenrannan Kanavansuulla upposi osittain noin 20-metrinen, 115-vuotias entinen höyryhinaaja keskiviikkona.

Aho ei lähde arvailemaan sitä, mikä oli syynä Puumalan laivan uppoamisen, mutta hän kertoo, että sääolosuhteet voivat vaikuttaa laivoihin.

— Kun on pakkasta ja lauhtuu, tulee taas pakkasta ja lauhtuu, niin silloin esineet laajenevat ja supistuvat ja on riski, että jossain joku paikka raksahtaa, Aho sanoo.

Lumikuorma tai jää ei aiheuta haittaa teräsalukselle, vaan yleensä tämän kaltaiset tapaukset johtuvat veden alla olevan liittimen tai putken rikkoutumisesta.

