Arkea koronan aikaan: Korona puhuttaa kaupan asiakkaita – Patrick Nurmen small talk on tällä hetkellä yhtä virusta

Prisman myyjä Patrick Nurmi on huomannut poikkeustilanteen näkyvän työpaikalla monin tavoin.

Mikkelin Prisman myyjä Patrick Nurmi heräsi perjantaina tavalliseen tapaansa aamukahdeksan aikoihin. Päivä alkoi juoksulenkillä ja kevyellä rentoutumisella ennen puoliltapäivin alkavaa työvuoroa.

Lounaan jälkeen Nurmi kävi poikkeustilanteen vuoksi erityisen suurten lihakuormien kimppuun.

– Ihmiset ostavat kaiken varalta nyt enemmän esimerkiksi jauhelihaa ja kanasuikaleita. Olemme varautuneet siihen tilaamalla lihatuotteita tavallista enemmän. Tänään jouduimme ottamaan kaksi kylmiötä käyttöön, Nurmi kertoo.

– Kun tavarat saatiin purettua, kylmiöt olivat aivan täynnä. Alkupäivä meni sitä soppaa purkaessa.

Lihatuotteiden lisäksi valmisruokia on tilattu enemmän kuin yleensä. Nurmi arvelee niiden olevan ostoslistoilla erityisesti sellaisissa perheissä, joiden lapset opiskelevat kotioloissa.

Lihakuormat selätettyään Nurmi jatkoi töitä normaalisti esimerkiksi tavaroita hyllyttäen. Osa hyllyistä kuitenkin komeilee tyhjyyttään.

– Osalla tavarantoimittajista on ollut hankaluuksia poikkeustilanteen vuoksi. Esimerkiksi leipomot keskittyvät nyt tekemään vain kaikista suosituimpia leipiä. Tilaamme kaikkia tuotteita yhä normaalisti, mutta niitä ei välttämättä pystytä toimittamaan.

Osalla tavarantoimittajista on ollut hankaluuksia poikkeustilanteen vuoksi. — Patrick Nurmi

Tavallista suuremmat kuormat ovat aiheuttaneet myös tavallista enemmän töitä: Nurmen työvuoroja pidennettiin tällä viikolla, jotta kaikki työt saatiin hoidettua.

Asiakkaat ovatkin kyselleet Nurmelta tuotteiden perään päivittäin. Itse koronaviruskin puhuttaa kaupassa kävijöitä.

– Suurin osa small talkista asiakkaiden kanssa koskee koronavirusta. Tuntuu, ettei muusta osata puhuakaan, myyjä hymähtää.

– Tilanne näkyy arjessa myös siten, että tänne töihinkin on tullut paljon toimenpiteitä. Esimerkiksi hygieniaa on tehostettu paljon – nyt on paljon enemmän esimerkiksi käsien pesemistä ja desinfiointia, Nurmi mainitsee.

Päivän päätteeksi Nurmi kertoi palaavansa kotiin rentoutumaan. Lauantai on miehelle työpäivä siinä missä perjantaikin, joten iltariennot jäävät toistaiseksi väliin. Epidemia on saanut Nurmen vähentämään osaa urheiluharrastuksistaan.

– Ulkona käyminen on jäänyt nyt paljolti pois, ja kotona tulee oltua aika paljon. Kun uimahallit menivät kiinni, kuntouintikin jäi.

Länsi-Savossa on meneillään juttusarja, jossa kerromme paikallisten ihmisten arjesta poikkeuksellisen tilanteen aikana.