Vihreiden mikkeliläinen varapuheenjohtaja Veli Liikanen: "Haaviston tulos heijastaa puolueen suosiota ja näiden vaalien erikoista asetelmaa" Liikanen uskoo Niinistön lopullisen tuloksen alkavan vitosella. Se olisi hänestä terve merkki. Veli Liikanen kampanjoi Pekka Haaviston puolesta Mikkelin kävelykadulla kuluneella viikolla.

Mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu, vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen pitää puolueensa presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston tulosta ennakkoäänten perusteella aika hyvänä.

Haavisto on toisena ja sai ennakkoäänistä 11,2 prosenttia.

Liikanen veikkaa, että Haaviston lopullinen osuus on yli 14 prosenttia, mikä rikkoisi hänelle gallupeissa veikatun tuloksen. Gallupeissa Haavistolle osoitettiin 11—14 prosentin kannatusta.

Liikasen mukaan Haavistoa kohtaan oli julkisessa keskustelussa vaalikampanjan aikana turhaa epäilyä.

- Tämä osoittaa, että Haavistolla on ollut vankka kannatuspohja. Meidän kokoiselle puolueelle tämä on merkittävää, mutta ei yllätys. Tämä on se, mitä meidän pitikin saavuttaa.

Liikanen myöntää olevansa pettynyt, että vaalit näyttävät ratkeavan jo ensimmäisellä kierroksella, mutta toisaalta hän on tyytyväinen vahvaan toiseen sijaan.

Tulos heijastaa Liikasen mukaan niin vihreiden suosiota puolueena kuin juuri näiden presidentinvaalien erikoista asetelmaa, jossa istuva presidentti on hyvin suosittu.

Liikanen pitää Niinistön yli 64 prosentin saalista ennakkoäänistä todella vahvana tuloksena.

- Toki istuvalla presidentillä on hyvin erilaiset lähtökohdat. Hän saa hyvin paljon enemmän näkyvyyttä.

Liikanen uskoo Niinistön lopullisen tuloksen alkavan vitosella. Se olisi hänestä terve merkki.

- Olemme kuitenkin keskusteleva demokratia ja monipuoluejärjestelmä. On hyvä asia, ettei yksi ehdokas saa 75 prosenttia äänistä.