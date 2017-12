Milleniumvauvasta tulee autokorjaaja — Samppa Kiljunen Suomenniemeltä oli vuoden 2000 ensimmäinen vauva Samppa Kiljunen syntyi vuosituhannen ensimmäisenä vauvana Etelä-Karjalaan. Kun hän täytti 13, hänestä tuli kuntaliitoksen takia eteläsavolainen. Risto Hämäläinen Samppa Kiljunen toivoo, että hänellä olisi aina töitä. Lattialla kävelee Essi-kissa.

Samppa Kiljunen opiskelee ammattikoulussa autoasentajaksi. Se oli ainoa ala, joka kiinnosti minua, Kiljunen kertoo.

Hän valmistuu Etelä-Savon ammattiopistosta vuoden päästä.

Että minulla olisi aina töitä, eikä tarvitsisi olla ilman. Se olisi mukavaa.

— Opiskelu on ollut mukavaa, ja olen viihtynyt.

Pian 18 vuotta täyttävällä Kiljusella on jo auto: sininen BMW vuosimallia 1996. Autokouluun hän ei ole vielä ehtinyt.

Kiljunen syntyi 1.1.2000 Etelä-Karjalan vuoden ensimmäiseksi vauvaksi Suomenniemelle. Vuoden 2013 alussa kunta liittyi Mikkeliin ja Etelä-Savoon.

Kuntaliitoksen vuoksi Kiljunen kävi yläkoulun Ristiinassa, kun aiemmin yläkoululaiset olivat koulussa Savitaipaleella.

— Suomenniemi on mukava, pieni kylä, jossa kaikki ovat tuttuja. Kun olin pieni, lapsia oli aika paljon. Nykyään ihmiset muuttavat pois pieniltä kyliltä, itsekin olen muuttanut pois.

Viime kesänä Kiljunen muutti tyttöystävänsä Elina Laitisen luokse Ristiinaan, mutta hän pitää silti itseään suomenniemeläisenä.

Isot kaupungit eivät Kiljusta kiinnosta, vaan hän olettaa vielä joskus muuttavansa takaisin Suomenniemelle.

Jääkiekkoa kerran viikossa

Jääkiekkoa Kiljunen on pelannut lapsesta saakka.

— Ennen pelasin Jukureissa. Nyt olen pari vuotta pelannut Mikkelissä harrasteliigassa HC Hämminki-joukkueessa.

Kiljunen on hyökkääjä, mutta jos puolustajista on pulaa, hän siirtyy pakiksi. Joukkueella ei ole harjoituksia, mutta peli on kerran viikossa. Jääkiekon pariin Kiljunen meni perheensä mukana.

— Veli on pelannut jääkiekkoa, tutut ovat liittyneet jääkiekkoon, ja vanhemmat ovat olleet mukana SuomUn eli Suomenniemen urheilijoiden toiminnassa.

Tulevaisuudelta Kiljunen toivoo työtä.

Hän on joskus miettinyt oman yrityksen perustamista, mutta ei ole vielä päättänyt asiasta.

Kiljunen arvelee, että joskus tulevaisuudessa hänellä on oma perhe.

— Kai niitä lapsiakin joskus saattaa tulla.