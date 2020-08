Mannerheimin salonkivaunua ei saatu puhdistettua – Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona

Mikkelin rautatieaseman Mannerheimin töhrittyä salonkivaunua ei saatu torstaina puhdistettua, kertoo Mikkelin museojohtaja Matti Karttunen.

– Yritimme puhdistaa vaunua, mutta tällaisilla normaaleilla puhdistustavoilla se ei onnistu. Maali on imeytynyt puupaneeliin sillä tavalla, ettei se helpolla siitä lähde.

Mannerheimin salonkivaunu saa uutta maalipintaa ensi viikolla. Karttusen mukaan pintaa täytyy ensin hioa ja sitten maalata sotketut kohdat. Hänen mukaansa spraymaaleissa on usein ongelmana se, että maalaus saattaa näkyä uuden maalin alta helposti läpi, varsinkin kun se on päässyt imeytymään puuhun.

– Ajatus on se, että ensi kesään pärjättäisiin paikkamaalauksella, ja sitten remontoidaan suuremmin. Kaikki ikkunoita suojaavat pleksit joudutaan myös vaihtamaan.

Karttunen kertoo, että vaunun korjaaminen liikkuu tällä hetkellä muutamissa tuhansissa euroissa. Ensi kesän suurempi kunnostus riippuu saatavasta avustusrahasta, eikä Karttunen osaa vielä tarkemmin arvioida sen suuruutta.

Historiallisen muistomerkin restauroinnissa on aina omat seurauksensa.

– Aina kun joudutaan korjaamaan jotain historiallista kohdetta, sen alkuperäisyys kärsii. Onhan se vaikea ymmärtää, miksi arvokasta kulttuurihistoriallista kohdetta kohtaan tehdään ilkivaltaa.

Karttunen toteaa, että vauriot pyritään korjaamaan niin, että ensi kesän jälkeen vaunu olisi entistä paremmassa kunnossa. Sinne saakka mennään paikkamaalauksilla.

Poliisi epäilee tekoa törkeänä vahingontekona

Itä-Suomen poliisi on kirjannut tapauksesta rikosilmoituksen nimikkeellä törkeä vahingonteko.

Perusteena törkeydelle on se, että kyseessä on erityisen arvokas ja merkittävä kulttuurihistoriallinen esine, jota kohtaan on tehty merkittävää ilkivaltaa.

Itä-Suomen poliisin tutkinnasta kerrotaan, että alueen valvontakameranauhoitteet tutkitaan, ja myös vaunun kylkeen maalattu teksti otetaan huomioon mahdollisena nimimerkkinä tai "täginä".

Tällä hetkellä poliisilla ei ole epäiltyjä tai tekijää tiedossa, mutta asiaa tutkitaan.