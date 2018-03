Happy hour -hinnoilla kilpaillaan jo Mikkelin baareissa — Monessa paikassa ovet ovat pian auki aamuviiteen Vuodenvaihteessa uudistunut alkoholilaki mahdollisti suomalaisissa ravintoloissa happy hour -kampanjat. Niillä myydään alkoholijuomia alennuksella tiettyyn aikaan päivästä. Risto Hämäläinen Ida Nurmi, Jenni Hyvärinen, Saska Kangassalo (selin) ja Emmi Hyyryläinen viihtyivät keskiviikkoiltapäivänä Jälkipelissä. Hyyryläinen oli päättänyt lähteä oluelle töiden jälkeen, muut toi paikalle auringonpaiste. Happy hour ei vaikuttanut tämän kvartetin päätökseen.

Mikkelissäkin happy hour on tullut moneen ravintolaan. Niiden toivotaan tuovan uudenlaisia asiakkaita aikoihin, jotka eivät muuten kovin vilkkaita olisi.



Mikkelin ensimmäiset happy hour-mainokset ilmestyivät sporttibaari Pub Jälkipelin edustalle tammikuussa. Alle kolmen euron oluttuoppi on houkutellut väkeä.

— Vertailupohjaa edelliseen vuoteen ei ole, Jälkipeli on ollut omistuksessamme niin vähän aikaa. Mutta positiivisia kokemukset ovat olleet, kertoo Jälkipelin omistavan Tulikuuma Kumpu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Rautio.

Vähän tässä mietityttää se, alkavatko asiakkaat tulla ravintolaan vielä nykyistäkin myöhemmin.

Raution mukaan pontimena on ollut iltapäivän hiljaisten tuntien vilkastuttaminen. Happy hourit on Mikkelissä yleisimmin ajoitettu kello 15:n ja iltakuuden tai -seitsemän välille, ravintolaslangilla iltapäiväkerhon aikaan.

— Voi tulla töiden jälkeen yhdelle, jos hinta on kohdallaan, kuvailee Rautio.



Laki on sallinut alkoholin myymisen tarjoushinnoin ennenkin. Tarjousten on kuitenkin pitänyt kestää vähintään kaksi kuukautta. Se on tehnyt mahdottomaksi nopeat kampanjat.

Ravintola-ala on tervehtinyt ilolla lakiuudistusta. Se mahdollistaa nopean reagoimisen ja vaikka tunnin mittaisen alennuskampanjan ilman ennakkosuunnittelua.

Rautio kiittelee uudistunutta lakia myös siitä, että se mahdollistaa rehellisemmän mainonnan ravintola-alalle.

— Nyt voimme kertoa hinnat suoraan sosiaalisessa mediassa. Ennen piti käyttää kaikenlaisia ihmeellisiä kiertoilmaisuja.

Vaikutukset nähdään myöhemmin

Osuuskauppa Suur-Savolla on Mikkelissä useita erityyppisiä ruoka- ja iltaravintoloita. Niistä Päämaja on mainostanut iltatuntien happy hour -oluttarjouksia, mutta vastaavia alennuksia on kaikissa ravintoloissa, kertoo osuuskaupan matkailu- ja ravitsemuskaupan johtaja Kai Nurmi.

— Alennuskampanjoissa on ollut myös kuohuviinilasillisia, erikoisoluita sekä viinejä. Vaakunassa meillä on ollut jopa 50 prosentin kanta-asiakasalennuksia, mutta pääsääntöisesti hinta-alennukset ovat olleet maltillisempia, Nurmi sanoo.

Nurmella on kokemusta happy hour -kampanjoista takavuosilta Helsingistä. Siellä kilpailu äityi niin rajuksi, että asiakkaita houkuteltiin myymällä juomia tappiolla.

— Se oli aika raadollista, kun eurolla myytiin oluttuoppia. Se ei voi pitkään kestää, Nurmi sanoo.



Happy hourit ovat uusi asia ja alkuvuosi ravintola-alalla hiljaista. Uusien alennuskampanjoiden tehosta onkin vielä vaikea sanoa mitään.

— Kevät näyttää, millaisia vaikutuksia niillä on kokonaismyyntiin. Tavoitteena on tietysti saada asiakkaita päivän hiljaisimmille tunneille, Nurmi sanoo.



Erikoisoluisiin erikoistuvassa Bar Domissa happy hour -käytäntöä ei ole, ainakaan vielä.

— Tuotevalikoimamme ja aukioloaikamme ovat sellaiset, ettei meidän kannata hirveästi kilpailla siinä lajissa. Tutkimme asiaa uudelleen kesällä, kun terassikausi pidentää aukioloaikojamme. Silloin kampanjoille voi olla hyvinkin tarvetta, sanoo Domin ravintoloitsija Mika Pippuri.

Pian juhlitaan aamuviiteen

Mikkeliläiset pääsevät testaamaan jo tänä keväänä, mihin saakka kunto riittää baarissa, joka on auki aamuviiteen saakka. Ainakin neljään ravintolaan on tulossa uuden alkoholilain mahdollistama jatkoaika.

Tulikuuma Kumpu -yhtiön omistama, Maaherrankadulle entisen Kellarin paikalle avannut yöravintola Veera pyrkii ottamaan käyttöön jatketut aukioloajat maaliskuussa.

— Jatkoajasta pitää tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon. Tämänhetkisen tiedon mukaan käsittelyyn menee kolmisen viikkoa ja sen jälkeen otamme jatketun aukiolon käyttöön, sanoo toimitusjohtaja Tuomo Rautio.

Veerassa jatkoaikaa viiteen testataan viikonloppuisin. Jatko riippuu siitä, miten asiakkaat ottavat asian vastaan.

— Vähän tässä mietityttääkin se, alkavatko asiakkaat tulla ravintolaan vielä nykyistäkin myöhemmin. Yökerhoissa tehokas myyntiaika on jo nyt lyhyt, noin puolestayöstä aamukolmeen, pohtii Rautio.

Jatkoaika sallii myös jouston

Osuuskauppa Suur-Savo aikoo jatkaa aukioloa aamuviiteen yökerho Night Vaakunassa sekä Wilhelmissä ja Päämajassa.

— Näihin on päädytty kyseisten ravintoloiden liikeidean sekä asiakaskunnan perusteella. Noissa paikoissa jatkoajalle on järkevät perusteet, sanoo Osuuskauppa Suur-Savon Kai Nurmi.

Alkoholilain mukaan anniskeluravintolassa on oltava puoli yhden jälkeen yksi järjestyksenvalvoja jokaista sataa asiakasta kohti. Nurmen mukaan nyt neljään avoinna olevien ravintoloiden aukiolon jatkaminen tunnilla ei aiheuta lisähenkilökunnan tarvetta.

— Pärjäämme sillä henkilökunnalla, joka on jo nyt töissä, Nurmi sanoo.

Jatkoaikaa hakee myös Bar Dom, tällä hetkellä kaiken varalta.

— Otamme sen käyttöön, kun se kerran on nyt saatavissa. Aukioloaikamme eivät välttämättä jatku säännönmukaisesti nykyisestä kahdesta, mutta jatkoaika mahdollistaa paremman joustavuuden. Jos jonakin iltana kauppa käy, voimme olla hieman myöhempään auki ja sulkea vaikka puoli tuntia myöhemmin, kuvailee Mika Pippuri Domista.