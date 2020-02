Mikkelin ja Pieksämäen seudulla näkyy eri ihmisryhmien suosimat asuinpaikat – Talvilomalainen Leo Tanttu: "Kävellen tai pyörällä pääsee kouluun ja sählyharkkoihin"

Marko Tanttu vietti lastensa kanssa varsin perinteistä talvilomapäivää Mikkelin Rantakylässä, nimittäin sählyä pelaten sulalla pihatiellä.

– Kävellen tai pyörällä pääsee kouluun ja sählyharkkoihin, 10-vuotias Leo Tanttu luettelee alueen hyviä puolia.

Samaa mieltä ovat sisarukset Joel, 8, ja Iiris, 5, joka tosin huomauttaa käyvänsä päiväkodissa. Isä Marko Tanttu kertoo, että perhe muutti vuonna 2011 asuinalueelle lähelle Orijärveä.

– Tässä on hyvin kaikkia palveluita, kuten kauppa ja uimaranta. Täällä on rauhallista ja lasten on turvallista leikkiä sekä kulkea alueella, Marko Tanttu sanoo.

Tanttujen kodin vierestä löytyy myös hyvä pulkkamäki, mutta sille ei talvilomalla ole tullut käyttöä.

Lapsiperhetalouksia on suhteellisesti paljon myös Mikkelin Visulahdessa, 40 prosenttia, ja Ihastjärvellä, 30 prosenttia. Tosin esimerkiksi Visulahden postinumeroalueella on vain 290 taloutta, Ihastjärvellä 1 107.

Kangasniemellä 51200-alueella noin 14 prosenttia on lapsiperheitä, kun taas yli puolet ovat eläkeläistalouksia. Luvut ovat varsin samanlaiset kaikilla muillakin seudun keskusalueilla paitsi Mikkelissä, Puumalassa ja Ristiinassa.

Mikkelin keskusta-alueen talouksista lapsiperheitä on 34 prosenttia ja eläkeläisiä 31 prosenttia. Puumalassa lapsitalouksia on hieman yli kymmenen prosenttia, kun taas eläkeläisiä 56 prosenttia. Ristiinassa lapsiperheitä on lähes 20 prosenttia talouksista ja eläkeläisiä 44 prosenttia.

Koko Mikkelin ja Pieksämäen seudulla lapsiperhetalouksia on noin 17 prosenttia. Eniten lapsiperheitä, 666, asuu Mikkelin Peitsarissa. Seudun kuntakeskusten postinumeroalueilla vähiten lapsiperheitä on Pertunmaalla, 48.

– Pieksämäellä asuntojen hintataso on sen verran edullinen, että sinkkujen on mahdollista asua keskustassa. Lisäksi saatavilla on paljon pieniä asuntoja, joista yksin asuvat ovat kiinnostuneita, kertoo Pieksämäen kaupungin yritysasiamies Susanna Luhtinen.

Luhtisen mukaan syynä alueella asumiselle voi muun muassa olla, että Pieksämäellä on hyvin töitä tarjolla.

– Täällä on koko Etelä-Savon alhaisimpia työttömyysasteita. Lisäksi alueella on paljon ammatillista koulutusta.

Vastaavan kokoisiin sinkkutalouksien prosenttiosuuksiin ei päästä juuri missään muualla Mikkelin ja Pieksämäen seudulla.

Ainostaan Mikkelin keskusta-alueella sinkkuja on enemmän, lähes 16 prosentissa talouksissa. Huomioitavaa on, että esimerkiksi Visulahdessa sinkkutalouksia on kuusi ja Syysjärvellä vain kolme.

Anttolan postinumeroalueen 726 taloudesta vain 15 oli sinkkujen asuttamia. Haukivuori–Pitkäaho alueen 719 taloudesta 17:stä löytyi sinkkuja.

Myöskään Puumalassa tai Suomenniemellä sinkuista ei juuri ole tarjontaa. Puumalan 977 taloudesta 23:ssa asuu sinkkuja ja Suomenniemen 322 taloudesta vain kahdeksassa asuu sinkkuja.

Mikkelin ja Pieksämäen seudun kaikista talouksista hieman yli yhdeksässä prosentissa asuu sinkkuja. Eniten heitä on Mikkelissä 50100-alueella, jopa 1 466 sinkkutaloutta. Vähiten sinkkuja Mikkelin keskusta-alueella on Norolassa.

Mäntyharjun alueen yli kolme neljäsosaa on pientaloasuntoja eli omakoti- tai rivitaloja. Suhteellisesti enemmän asunnoista pientaloasuntoja on ainoastaan Kangasniemellä, lähes 83 prosenttia. Juvan asunnoista hieman alle 80 prosenttia on pientaloasuntoja.

Mikkelin keskusta-alueen yli 19 500 asunnosta 62 prosenttia sijaitsee kerrostaloissa. Pieksämäen keskustan alueen yli 7 400 asunnosta 52 prosenttia on kerrostaloasuntoja.

Kesämökeissä kärjessä ovat Puumala, Mäntyharju ja Hirvensalmi. Vuoden 2018 tilaston mukaan Puumalassa on kesämökkejä 3 462 kappaletta, joka on melkoinen määrä noin 2 100 asukaan kunnalle. Mäntyharjun kunnan alueella on 3 280 kesämökkiä ja Hirvensalmella mökkejä on 3 153.

Mikkelin ja Pieksämäen seudulla on yli 56 000 asuntoa, joista noin 36 000 on pientaloasuntoja ja 20 000 kerrostaloasuntoja. Kesämökkejä alueella on arviolta 32 000 kappaletta.