Merja ja Pauli Hellberg odottivat lastaan seitsemän pitkää vuotta — Kiinasta adoptoitu Jasper sulatti vanhempiensa sydämet heti ensitapaamisella Adoptioprosessi oli henkisesti raskas, mutta kaiken vaivan arvoinen. Arja Reinikainen Jasper on Merja ja Pauli Hellbergin silmäterä. Poikaa pariskunta joutui odottamaan seitsemän pitkää vuotta.

Ruskeasilmäinen ja tummatukkainen Jasper Hellberg on tomera tokaluokkalainen. Maaselän koulua Pieksämäellä käyvän pojan mielestä koulussa kivointa on matematiikka ja liikunta.

— Isona minusta tulee kokki tai kauppias, pohtii poika.

Aineksia pojassa on vaikka insinööriksi. Kauniisti sisustetun huoneen yksi hylly on täynnä toinen toistaan taitavampia legorakennelmia.

Hääpäivä- ja joululahja

Merja ja Pauli Hellberg joutuivat odottamaan lastaan ei yhdeksää kuukautta vaan seitsemän pitkää vuotta.

— Adoptioprosessin käynnistimme vuonna 2005 ja adoptio virallistettiin 3. heinäkuuta vuonna 2012, kertoo Merja Hellberg.

Päivä oli pariskunnan hääpäivä. Tiedon ja ensimmäisen kuvat lapsesta Hellbergit saivat 20. joulukuuta 2011.

— Mitään arvokkaampaa hääpäivä- tai joululahjaa emme olisi voineet saada, toteaa Merja Hellberg.

Suoraan äidin syliin

Ensimmäinen kohtaaminen oli mieleenpainuva.

— Kaikkien pitkien vuosien jälkeen edessämme seisoi kolmevuotis poika kädet levällään valmiina tulemaan syliini, muistelee Merja Hellberg.

Etukäteen saamistaan valokuvista poika tunnisti uudet vanhempansa. Heti ensikohtaamisesta alkaen Merja Hellberg on ollut pojan ”mama”.

Aluksi hyvin hiljainen Jasper omaksui nopeasti suomen kielen ja ihan pian sanastoon kuuluivat sanat äiti ja isi.

Ei aikaa tuhlattavaksi

Adoptioprosessi osoittautui Hellbergien kohdalla kohtuuttoman pitkäksi.

— Alun alkaen haimme lasta Thaimaasta, jossa olemme paljon matkustelleet. Kuuteen vuoteen ei asiasta kuulunut mitään, ja adoptiolupakin ehti mennä vanhaksi. Sitten meille ehdotettiin, että siirtyisimme Kiinan erityistarpeisten lasten odotuslistalle.

Asiaa harkittuaan Hellbergit muuttivat suunnitelmiaan ja aloittivat prosessin uudelleen.

— Totesimme, ettei meillä ole kovin kauan aikaa tuhlattavaksi. Suomessa adoption yläikäraja on 50 vuotta ja koska halusimme mahdollisimman pienen lapsen niin siinä tuo vanhemman ja lapsen ikäero saa olla 45 vuotta. Ja meidän tapauksessa Jasper oli kolme vuotias eli meidän ikäero on juuri tuo 45 vuotta.

Asiat alkoivat edetä

Päätöksen jälkeen asiat alkoivat edetä. Hellbergit kävivät adoptioneuvonnan, lääkärintarkastukset uudelleen ja täyttivät kaikki vaaditut paperit.

Nähtyään ensimmäiset kuvat Jasperista, Hellbergit eivät enää miettineet.

Perjantaina 30. kesäkuuta Hellbergit matkustivat neljän muun suomalaisperheen kanssa Pekingiin, josta Hellbergit jatkoivat matkaa Harbiin Pohjois-Kiinaan.

Sijaisperheessä oli Jasperin lisäksi kolme muuta lasta. Jasperin oikeista vanhemmista Hellbergeillä ei ole mitään tietoa.

Jasper ei muista juuri mitään varhaislapsuudestaan.

— Ehkä sitten joskus, jos Jasper haluaa lähdemme käymään Kiinassa, pohtivat Hellbergit.

Elämää lapsen ehdoilla

Hellbergit elävät tasapainoista lapsiperheen arkea. Pauli Hellberg yrittäjänä pystyy järjestelemään työaikojaan niin, että voi viedä ja hakea pojan koulusta. Merja Hellberg käy töissä Mikkelissä, mutta tekee vielä toistaiseksi neljäpäiväistä työviikkoa.

— Adoptioprosessi oli pitkä ja henkisesti raskas. Mutta ehdottomasti suosittelemme sitä vaihtoehdoksi, jos todella haluaa lapsen, toteavat Hellbergit.

He kuitenkin kehottavat varautumaan siihen, että aikaa menee ja sen vuoksi prosessin aloittamista ei kannata pitkittää.

Adoptioita verkkaiseen tahtiin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten alueella adoptiorintamalla on rauhallista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Johanna Will-Oravan mukaan viime vuonna myönnettiin viisi maksusitoumusta adoptioneuvontaan.



— Osa näistä liittyy perheen sisäisiin adoptioihin ja adoptioneuvontaan siinä tilanteessa, kun biologiset vanhemmat harkitsevat lapsen luovutusta adoptioon. Tänä vuonna Pelastakaa Lapsille on myönnetty yksi maksusitoumus adoptioneuvontaan, kertoo Will-Orava.

Adoptioneuvonnan käyttö Etelä-Savossa on vuositasolla tasaista.

— Siinä vaiheessa kun mahdollistui perheen sisäinen adoptio samaa sukupuolta oleville rekisteröidyille pareille kasvoi palvelun kysyntä jonkin verran. Muuten palvelunkysyntä Essoten alueella viime vuosina on ollut vastaavaa kuin vuonna 2017.

Essoten ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä, antaa tarvittavat lausunnot ja maksusitoumuksen neuvontaan.

Vuosien projekti

Adoptioneuvonta kestää yleensä noin vuoden. Pelastakaa Lapset kehottaa tiedotteissaan varaamaan varsinaiseen adoptioprosessiin aikaa vuodesta viiteen vuoteen.

Pelastakaa Lapset ry:n helmikuun 23. päivä päivittämän tilaston mukaan koko maassa adoptiolasta odottaa tällä hetkellä 61 erilaista perhettä. Virallisia, vireillä olevia lapsiesittelyä on kahdeksan.

Suomeen adoptoidaan vuosittain yhteensä noin 60 lasta ulkomailta. Pelastakaa Lasten kansainvälisen adoptiopalvelun kautta vuonna 2016 saapui 16 lasta. Suomeen on adoptoitu vuoden 1985 jälkeen arviolta yhteensä noin 4 670 lasta kolmen palvelunantajan kautta.