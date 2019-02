Mäntyharjuun rakenteilla olevan paloaseman elementeissä on havaittu kosteusvahinko — Kuivaustöiden ei pitäisi myöhästyttää valmistumisaikataulua

Mäntyharjun uuden paloaseman rakenteissa on havaittu kosteusvahinko. Kosteutta on päässyt noin kolmannekseen vesikattoelementeistä. Rakennuksen urakoitsija havaitsi vahingon tammikuun alkupuolella. Näillä näkymin rakenteita kuivataan vielä muutama viikko.

Mäntyharjun tekninen johtaja Tapio Pesonen ei pidä tilannetta erityisen pahana.

— Kuivaustöitä joudutaan tekemään, mutta ei meillä ole mitään syytä epäillä, etteikö rakenteesta tulisi kunnollinen sen jälkeen, kun on kuivattu.

Kosteusvahingon aiheuttajaksi Pesonen epäilee syyssateita. Jos on satanut vettä silloin, kun elementtiä on asennettu, elementtisaumoista on voinut päästä vesi läpi ennen kuin katto on ehditty saumaamaan.

— Kosteusvaurioita aina silloin tällöin käy, vaikka on huolellinenkin, Pesonen sanoo.

Urakoitsijan ilmoituksen mukaan kosteusvahinko ei myöhästytä paloaseman valmistumista.

— Suunniteltu valmistumisaika on elokuun loppuun mennessä, ja urakoitsijan ilmoituksen mukaan tällä ei ole siihen vaikutusta.

Työjärjestelyjä on jouduttu tekemään sen verran, että kuivaus voidaan tehdä. Rakennuksella tehdään töitä, jotka eivät ole kuivausalueella.

