Hallituksen päätös rajoitustoimien purkamisesta pitkittyi – Neuvottelut Säätytalolla jatkuvat yhä

Hallituksen neuvottelut rajoitustoimien purkamisesta venyivät sunnuntai-iltana, minkä takia tiedotustilaisuus jouduttiin siirtämään seuraavaan päivään.

Ministerit olivat koolla aamupäivästä lähtien, ja neuvottelut olivat illalla vielä kesken. Epävirallisten arvioiden mukaan neuvottelut venyivät, koska pöydällä oli niin paljon laajoja asiakokonaisuuksia ja muotoiluissa haluttiin olla tarkkoja.

Ennakkoon odotettiin, että hallitus olisi jo sunnuntaina kertonut, miten Suomessa irrottaudutaan ihmisten elämää koskettavista rajoituksista kuten yli kymmenen ihmisen kokoontumisrajoituksesta tai yli 70-vuotiaiden vapaaehtoisesta kotikaranteenista.

Linjauksia odotettiin myös muun muassa siitä, voisivatko kirjastot ja ehkä hiljalleen myös museot aueta yleisölle.

Hetemäen raportti pohjana

Hallituksen päätöksenteon pohjana on raportti, jonka valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen johtama ryhmä on laatinut. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi ennen sunnuntain neuvotteluita, että selvityksessä on noin 80 sivua, mutta sen sisältöä ei viikonlopun aikana kerrottu.

Linjana oli, että raportti olisi julkinen vasta hallituksen neuvotteluiden jälkeen.

– Raportti oli erittäin laaja, yli 80-sivuinen. Uskon, että saamme tänään hyvin pitkälti keskusteltua, miten rajoitustoimia lähdetään purkamaan, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaiaamuna saapuessaan Säätytalolle.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan jossain vaiheessa rajoituksia voidaan taas joutua myös kiristämään.

– Me voimme pikkuhiljaa avata yhteiskuntaa ja luopua joistakin rajoituksista. Mutta me emme ole missään nimessä vielä päihittäneet koronavirusta, joten jossain vaiheessa saattaa tulla myös kiristyksiä, Kulmuni sanoi aamupäivällä.

Jatketaanko poikkeusolojen toimivaltuuksia?

Suomessa on eletty poikkeusoloissa nyt pitkälti toista kuukautta. Historiallinen päätös valmiuslain käyttöönotosta tehtiin maaliskuun puolivälissä, jolloin presidentti ja valtioneuvosto totesivat poikkeusolot.

Valmiuslain aktivointi tarkoitti sitä, että hallitus arvioi tarvittavan poikkeuksellisia toimivaltuuksia, jotta muun muassa sairaaloissa riittäisi henkilökuntaa ja lääkehuolto toimisi kovimpinakin kriisiaikoina.

Hallituksen on otettava kantaa siihen, onko epidemiatilanne yhä sellainen, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia on syytä jatkaa. Niiden voimassaolo päättyy 13. toukokuuta, ellei jatkamisesta erikseen päätetä.

Valmiuslain nojalla on ollut mahdollista muun muassa rajoittaa lääkkeiden myyntiä ja vientiä sekä joustaa terveydenhoitohenkilökunnan, poliisien ja hätäkeskustyöntekijöiden vuosilomista ja lepoajoista. Valmiuslain puitteissa on myös joustettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisvelvollisuudesta ja kiireettömän hoidon määräajoista.

Jo keskiviikkona hallitus kertoi, että peruskoulut ja päiväkodit aukeavat 14. toukokuuta. Esimerkiksi Saksassa päätös avaamisesta tehdään vasta alkavalla viikolla.

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä on pidennetty tätä ennen jo kerran. Huhtikuun puolivälissä hallitus perusteli jatkamista sillä, ettei epidemian huippua oltu vielä tavoitettu.

Ihmisten elämää rajoittavia toimia on otettu käyttöön myös tartuntatautilain nojalla.