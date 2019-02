Tuhat litraa polttoöljyä valui maahan Pieksämäellä, vahingot jäävät alkuarviota pienemmiksi — Maa on niin jäässä, ettei öljy pääse imeytymään

Pieksämäellä sattunut öljyvahinko on osoittautunut oletettua pienemmäksi. Päivystävä palomestari Riku Seppä Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että öljyä on päässyt leviämään noin 20 neliömetrin alueelle, jossa se on varsin hyvin sitoutunut lumeen ja jäähän.

Alustavien tutkimusten mukaan maa on niin jäässä, että öljyä ei olisi päässyt maaperään juuri ollenkaan. Tarkemmat tutkimukset jatkuvat huomenna päivän valossa.

Ensi arvioiden mukaan tuhat litraa moottoripolttoöljyä maahan Lakeakankaan soranottoalueella Tekojärventiellä torstai-iltana.

Moottoripolttoöljyä pääsi urakoitsijalta maahan kiinteästä säiliöstä teknisen vian takia.

Pelastuslaitos on yhdessä urakoitsijan kanssa ja kaivinkoneen avulla siirtänyt öljynsekaista lunta kevytpeitteiden päälle estääkseen öljyn leviämisen. Pelastuslaitoksen yksiköt jatkavat torjuntatoimia noin tunnin ajan, minkä jälkeen torjuntatoimien ensitoimet on Sepän mukaan tehty.

Öljyvahingon torjuntatoimet jatkuvat perjantaina mahdollisten maa-ainesten vaihdoilla ja siiroilla.

Noin kahden kilometrin päässä sijaitsevalle pohjavesialueelle öljyvahingosta ei alustavien tietojen mukaan ole vaaraa.

Hälytys onnettomuudesta tuli kello 17.51.

Uutista on päivitetty kello 19.52: kerrottu vahingon olevan oletettua pienempi ja lueteltu torjuntatoimia.