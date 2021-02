Etelä-Savon järvissä on teräsjään päällä vettä ja ohut kohvajääkerros – Jäällä liikkuva saa varautua kastelemaan jalkansa

Jäätä on ajankohtaan nähden keskimääräistä vähemmän. Pyhävedellä Mäntyharjun kirkonkylässä on teräsjäätä vain muutamia senttejä.

Etelä-Savon ely-keskuksen tuoreet jäämittaustiedot kertovat, että maakunnan järvissä on jäätä 15–25 senttiä. Etelä-Savon järvien jäätyminen on aikataulusta jäljessä, sillä jäätä on 10–15 senttiä vähemmän kuin tammi–helmikuun taitteessa keskimäärin.

Jäänpaksuus kuitenkin vaihtelee paljon, myös saman järven eri osissa. Jäällä liikkuville ongelmaksi koituu paikoitellen jopa poikkeuksellisen suuri kohvajään osuus.

Havaintopaikoilla oli jään päällä 3–10 sentin vesikerros ja sen päällä sataneesta lumesta muodostunut kohvajää, joka ei vielä kanna kävelijää.

Teräsjään muodostuminen on paksun lumikerroksen takia ollut hidasta. Edellisen, tammikuun alussa tehdyn mittauksen jälkeen sitä on kuudesta havaintopaikasta viidessä muodostunut vain muutamia senttejä. Ainoastaan Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään määrä on kasvanut 20 päivässä yli kymmenen senttiä.

Pakkaset voivat pelastaa jäätalven

Etelä-Savon ely-keskus mittasi jäätä kuudella järvellä 29.–31. tammikuuta. Mittauspaikat olivat sadan metrin etäisyydellä rannasta.

Kyyvedellä Mikkelin Haukivuorella sekä Ristiinassa Yöveden Kissalahdella teräsjäätä mitattiin 13 senttiä. Etenkin Kyyvedellä jääpeite on poikkeuksellisen ohut ajankohtaan nähden. Kummassakin paikassa kohvajäätä oli muutaman sentin kerros.

Mäntyharjussa mittaukset tehtiin sekä Pyhävedellä että Korpijärvellä. Kummassakaan teräsjäätä ei ollut muutamaa senttiä enempää, kirkonkylällä neljä ja Tommolassa viisi. Korpijärvellä kohvaa on sentin kerros, Pyhävedellä kirkonkylässä yhdeksän senttiä.

Peruvedellä Pertunmaan Lihavanpäässä teräsjäätä oli seitsemän senttiä ja kohvajäätä saman verran.

Sääennusteet lupaavat Etelä-Savoon napakkaa useammiksi päiviksi. Etelä-Savon ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri arvioi teräsjään päällä olevan vesikerroksen jäätyvän useilla järvillä. Se voisi pelastaa tämän talven jäällä liikkujien näkökulmasta.