Etelä-Savossa ei kannata olla huolissaan Kiinan koronaviruksesta, toteaa Essoten infektiolääkäri Sakari Vuorinen

"Influenssankin osalta tilanne on tällä hetkellä erittäin rauhallinen", toteaa Vuorinen, jonka mukaan tämä voi olla uudistetun rokotteen ansiota.

Etelä-Savossa ei kannata ainakaan tässä vaiheessa säikähtää Kiinasta kantautuneita uutisia koronaviruksesta. Essoten infektiolääkärin Sakari Vuorisen mukaan tavallinen influenssa on eteläsavolaisten kannalta pelottavampi asia kuin koronavirus.

– Ja influenssankin osalta tilanne on tällä hetkellä erittäin rauhallinen. Tapauksia on vähemmän kuin aiempina talvina eikä potilaita juurikaan näy osastoilla tai päivystyksessä, Vuorinen toteaa.

– Toivotaan, että rauhallisuus johtuu siitä, että uudistettu rokote on entistä rokotetta tehokkaampi. Se on nelivalenttinen rokote eli rokotteessa on neljän viruksen antigeeni.

Antigeeni on molekyyli, joka aiheuttaa elimistössä immuunivasteen. Ennen tätä talvea käytössä oli rokote, joka sai aikaan immuunivasteen kolmelle virukselle.

Kyselyjä tulee vain tiedotusvälineiltä

Vuorisen mukaan terveydenhuollossa ei myöskään olla otettu vastaan kansalaisten huolestuneita kyselyjä.

– Vain tiedotusvälineet kyselevät tietoja, ja niiltä kyselyjä tuleekin paljon, toteaa Vuorinen.

Terveydenhuollossa ei ole rekisteriä, jossa olisi tieto riskialueella liikkuvista tai oleskelevista henkilöistä.

Tietoa saadaan sitä mukaa, kuin yksittäisiä kansalaisia ja mahdollisesti yritysten edustajia matkustaa alueelle tai tulee sieltä pois.

Eristyshuoneita aiempaa enemmän

Seudun sairaanhoitopiireissä ollaan kuitenkin varauduttu pandemioihin sosiaali- ja terveysministeriön jo vuonna 2005 antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaikissa sairaanhoitopiireissä on laadittu kirjallinen suunnitelma mahdollisten pandemoiden varalta.

Tartuntojen ehkäisy huomioidaan uudisrakentamisessakin. — Sakari Vuorinen

– On muun muassa varastoitu tavaraa ja lääkkeitä. Tartuntojen ehkäisy huomioidaan uudisrakentamisessakin. Esimerkiksi Mikkelin keskussairaalan uudessa perhetalossa on tartuntatautien varalta eristyskelpoisia huoneita enemmän kuin niitä olisi ilman ohjeistuksia tehty, Vuorinen luettelee.

Pandemiasuunnitelmat eivät ole julkista tietoa vaan terveydenhuollon sisäistä tietoa.

Suomessa epäillään kahta tartuntaa

Yle kertoi perjantaina, että kahden Ivalossa lomailevan kiinalaisturistin epäillään sairastuneen koronavirukseen.

Kiinassa koronaviruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen oli sairastunut torstaiaamuun mennessä noin 600 henkilöä.

Suurin osa tapauksista on todettu Wuhanissa, minkä lisäksi Wuhaniin liittyviä tapauksia on todettu Kiinan muissa osissa kuten Pekingissä ja Guangdongissa. Lisäksi yksittäisiä matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa.

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin.

Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut 17 ihmistä, kerrotaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaiaamuna antamassa tiedotteessa.

Matkustusrajoitukset eivät tarpeen

Tapauksia yhdistää oleskelu Wuhanissa torilla, missä myydään mereneläviä ja eläviä eläimiä. Tartuntojen lähdettä ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele erityisiä toimia matkailijoille eikä rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan. Suomesta ei ole suoria lentoja Wuhaniin.

Yleisesti matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on pieni. Wuhanin alueella matkustamiseen voi kuitenkin liittyä riski tartuntaan.