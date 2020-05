Kelan palvelupisteiden aukioloajoissa on kesällä muutoksia – Pieksämäen palvelupiste on avoinna vain aamupäivisin

Kela muistuttaa, että turvallisinta on asioida verkossa ja puhelimessa.

Huhtikuun aikana Kelan palvelupisteissä on käynyt vähemmän asiakkaita kuin yleensä, kertoo Kela tiedotteessaan. Yhä useampi hoitaa asiointinsa puhelinpalvelussa. Noin kolme neljäsosaa kaikista Kelan hakemuksista tehdään verkossa.

Kelan mukaan poikkeusjärjestelyt saatiin tehtyä nopeasti, joten puhelinpalvelu on toiminut hyvin, jonotusajat ovat olleet lyhyitä ja ajanvarauksessa ajan on saanut varattua parin päivän päähän. Puhelinpalvelun jonotusaika on ollut keskimäärin kolme minuuttia.

Palvelupisteessä ei pidä asioida, jos on sairaana tai karanteenissa

Kelan palvelupisteissä noudatetaan edelleen varotoimenpiteitä koronavirustilanteen vuoksi. Vain palvelutiskissä saa neuvontaa ja sisäänpääsyä palvelupisteisiin rajoitetaan tarvittaessa. Asiakastietokoneet puhdistetaan usein ja niitä voi käyttää.

Kela muistuttaa, että koronavirusepidemian vuoksi Kelan aukioloajat ja palvelut voivat muuttua nopeastikin.

– Palvelupisteeseen ei pidä tulla käymään, jos on sairaana tai karanteenissa. Turvallisinta on hoitaa Kela-asiat verkossa tai puhelimessa aina kun se on mahdollista, kertoo itäisen asiakaspalveluyksikön johtaja Irma Parén tiedotteessa.