Pekka Haavisto viettää viikonloppua Mikkelissä — Tiedossa puhe Setlementin satavuotisjuhlassa ja keskustelua Politiikkapubissa

Vihreiden uusi puheenjohtaja Pekka Haavisto vierailee Mikkelissä kahdessa roolissa tänä viikonloppuna.

Perjantaina Haavisto on Mikkelin Setlementin järjestämissä Setlementti 100-vuotisjuhlissa, jossa hän pitää puheen. Haavisto on ollut Setlementtiliiton puheenjohtaja vuodesta 2015, ja siinä roolissa hän tilaisuudessakin on.

Haaviston puhe tilaisuudessa alkaa kello 17.15 ja Mikkelin Setlementin toiminnanjohtaja Elina Lehmusoksan mukaan Haavisto on paikalla kello 18.45 asti. Tilaisuus järjestetään puutarharavintola Greenerissä.

Setlementtitapahtuman jälkeen Haavisto on tavattavissa Politiikkapubissa Baari Cow'ssa kello 20-22. Paikalla on myös vihreiden savonlinnalainen kansanedustaja Heli Järvinen. Politiikkapubissa keskustellaan muun muassa sote-uudistuksesta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja eläkeläisköyhyydestä.

Lauantaina 1. joulukuuta Haavisto ja Järvinen ovat tavattavissa Mikkelin kävelykadulla kello 10—12.