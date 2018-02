Monen sortin opiskelijatyötä tarjolla — Esedu ei markkinoi opiskelijoiden palveluja, koska asiakkaita on tarpeeksi Ammattiin kouluttaminen tuottaa oheistoimintana edullisia palveluja. Asiakkaan kannattaa muistaa, ettei työ suju yhtä nopeasti kuin valmiilta ammattilaisella. Mari Koukkula Jasmin Haikarainen ja muut toisen vuoden opiskelijat tekevät Esedun korjaamossa asiakkaiden autoihin korjauksia. Ensimmäisenä vuonna opetellaan huoltojen tekemistä. Kolmantena vuonna keskitytään vianetsintään ja sähkövikojen korjaamiseen.

Ajoneuvoasentajaksi toista vuotta opiskeleva Jasmin Haikarainen tekee tottuneen näköisesti jarrujen peruskorjausta Etelä-Savon ammattiopiston, Esedun, hallissa. Haikaraisella on takanaan työssäoppimisjaksoja autokorjaamoilla.

— Korjaamoissa työ on tiukemmin aikataulutettua. Nopeammin pitää tehdä kuin täällä koulussa.

Haikarainen on pitänyt työssäoppimisjaksojen rivakammastakin tahdista ja uskoo olevansa oikealla alalla. Aikaisemmin hän opiskeli sosiaali- ja terveysalaa.

Ajoneuvoasentajien opettaja Janne Variksen mukaan opiston korjaamossa ei ensisijaisesti pyritä nopeuteen.

— Oppimista ei palvele se, jos oppilas tekee työn nopeasti, mutta ei ymmärrä, mitä ja miksi tekee.

Ruostevauriokorjausten opettelu olisi turhaa

Opiston korjaamotoiminta palvelee ensisijaisesti oppimista ja tulevien ammattilaisten opiskelua. Joskus asiakkaalle joudutaan sanomaan ei, jos tarvittavalle työlle ei ole sopivia tekijöitä tai työ ei palvele opetusta. Esimerkiksi yli 15-vuotiaiden autojen tekniikka alkaa edustaa eilispäivän tekniikkaa.

— Kouluttamme tekijöitä tulevaisuutta varten.

Korinkorjauspuolella ei tehdä takavuosien tapaan suuria ruostevauriokorjauksia, koska niitä ei nykyaikaisissa autokorjaamoissakaan tehdä. Taidoilla ei olisi kysyntää työelämässä.

Esedun tiedottaja Laura Salonen on koonnut opetuspäälliköiden näkemyksiä oppilastöistä.

— Kysyntää olisi tarjontaa enemmän parturi-kampaamopalveluihin, erikoispuiden kaatoon sekä ulkomaalauksiin, Salonen kertoo.

Yritysten kanssa ei kilpailla

Kysyntää palveluilla olisi enemmänkin, mutta Esedu ei mainosta palveluitaan. Siihen ei ole tarvetta, koska asiakkaita on yleensä sopiva määrä. Jos lisää asiakkaita tarvitaan, ne yleensä löytyvät opettajien ja opiskelijoiden verkostojen kautta.

— Opiskelijoiden tuottamat palvelut eivät myöskään saa kilpailla alan toimijoiden kanssa, Salonen sanoo.

Mari Koukkula Tarjoilijaopiskelija Netta Kinnunen harjoitteli opetusravintola Innossa lounastarjoilua maanantaina. Hän on tyytyväinen asiakkaiden antamaan positiiviseen palautteeseen. Se on vahvistanut näkemystä, että asiakaspalvelu on juuri sitä, mitä hän haluaa tulevaisuudessakin tehdä.

Esedun Pieksämäen yksikön koulutuspäällikön Jarmo Pohjolaisen mukaan yrittäjät ymmärtävät sen, että perustaitojen harjaannuttamiseen tarvitaan asiakastöitä. On myös yritysten etu, jos oppilaiden taidot ovat mahdollisimman hyvät.

— Koulutus- ja oppisopimuksen myötä opiskelijat myöhemmin työskentelevät yrityksissä, Pohjolainen sanoo.

Edulliseen hintaa kiireettömälle asiakkaalle

Pohjolaisen ja muiden opetuspäälliköiden mukaan oppilastöiden hinta on yleensä hieman alhaisempi kuin markkinoilla yleensä.

— Toimitusajatkin ovat huomattavasti pitemmät, koska tekeminen pitää nivoa opetuksen tarpeisiin, Pohjolainen muistuttaa.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita palvelutilanteissa. Opettaja ei kuitenkaan ole vieressä koko aikaa. Asiakkaan kannattaa varautua siihen, että lopputulos ei aina välttämättä ole juuri sellainen kuin asiakas on toivonut. Opiskelijatöissä virheet ovat mahdollisia, niiden kautta asioita myös opitaan.

Hierontaopiskelijat perustavat yrityksiä

Mari Koukkula Ville Torniaisen hierottavana on tällä kertaa opiskelukaveri Riina Kokkonen. Tammikuussa opintonsa aloittaneet opiskelijat pääsivät hieromaan maanantaina ensimmäisen kerran oikeita maksavia asiakkaita.

Hierojan ammattitutkintoa opiskeleville Riina Kokkoselle, 28 ja Ville Torniaiselle, 37, harjoitusyrityksen perustaminen tuntui luontevalta. Tällaisen NY-yrityksen perustaminen on vapaaehtoista, mutta hierojakoulutuksessa melkein kaikki sen tekevät.

— Haluan perustaa oman yrityksen. Se on yksi syy siihen, että hakeuduin hierojakoulutukseen, lähihoitajaksi viime vuoden lopulla valmistunut Kokkonen kertoo.

Opintojen lopulla NY-yritys ajetaan alas, mutta Kokkosen suunnitelmissa on sen jatkoksi aloittaa työ omalla toiminimellä.

Alanvaihtaja Torniaiselle yrittäminen on tuttua entuudestaan. Hän on työllistänyt itseään rakennusalalla toiminimellä. Salibandya harrastavalla Torniaisella on tavoitteena urheiluhierojan työ.

Opiskelijoiden yritykset toimivat koulun tiloissa. Ajanvaraus hoidetaan keskitetysti ja asiakas voi hakeutua tietyn opiskelijan hierottavaksi.

Yrittäjyys yleistyy

Yrittäjyyskoordinaattori Johanna Koposen mukaan yrityksen perustaminen osana opintoja yleistyy koko ajan. Aloitusvuonna 2010 perustettiin kaks NY-yritystä. Nyt yrityksiä on 32.

Hierojien lisäksi yrityksiä ovat perustaneet leipuri-kondiittoriopiskelijat, liiketalouden, artesaani- ja metsäalan opiskelijat.