Uusia kalliomaalauksia löytyy enintään kaksi vuodessa — Harrastaja Anssi Toivanen löysi Tikaskaartenvuorelta Anttolasta uuden maalauksen

Viimeisin löytö on toukokuulta, jolloin kalliomaalausharrastaja Anssi Toivanen löysi Tikaskaartenvuorelta Anttolasta uuden maalauksen muutaman metrin jo aiemmin löydettyjen alapuolelta.

Etelä-Savossa on 23 paikkaa, joista löytyy kalliomaalauksia. Uusia maalauksia on löytynyt nollasta kahteen vuodessa 20 viime vuoden aikana, kertoo arkeologi Timo Sepänmaa. Usein löytäjä on harrastelija, koska ammattilaisilla ei ole palkkatyössään aikaa etsiä kalliomaalauksia.

Kalliomaalausharrastaja Anssi Toivanen teki uuden kalliomaalauslöydön Tikaskaartenvuorelta Anttolasta toukokuussa. Kyseessä oli miehen neljäs kalliomaalauslöytö. Ensimmäisen hän löysi vuonna 2013.

Sepänmaa ja valokuvaaja Ismo Luukkonen kävivät tarkastamassa paikan Toivasen kanssa lokakuussa. Samalta paikalta on jo aiemmin löydetty kalliomaalauksia, noin viisi metriä uutta löydöstä ylempänä, mutta Sepänmaa pitää Toivasen löytöä silti merkittävänä.

— Nämä ovat pari tuhatta vuotta nuorempia kuin ylemmät, aiemmin tunnetut maalaukset.

Pahasti jäkälöityneistä kuvista ei saa kovin hyvin selvää, mutta ainakin yksi kämmenen kuva oli tunnistettavissa.

Graafisena suunnittelijana työskentelevää Toivasta kalliomaalaukset kiinnostavat työn puolestakin.

— Ne ovat varmaan ensimmäiset graafiset suunnittelut, joita tässä maassa on tehty, hän sanoo.

Etelä-Savossa maalauksia löytyy Mikkelistä, Juvalta, Mäntyharjusta, Hirvensalmelta ja Puumalasta. Eteläinen Saimaa onkin Sepänmaan mukaan yksi tiheimmistä alueista, jossa kalliomaalauksia Suomessa esiintyy.

Merkittävimmät kalliomaalaukset ovat Astuvansalmen ja Uittamonsalmen maalaukset. Sepänmaan mukaan Astuvansalmen kalliomaalaukset ovat yksi Skandinavian merkittävimmistä maalauksista.

Vuorilahden, Vuorilammen ja Enkelinpesän maalaukset ovat ajoittamattomia. Ahotaipaleenmäen maalaus on esihistoriallinen ja loput kivikautisia.

Jos epäilee löytäneensä kalliomaalauksen, asiasta voi ilmoittaa museovirastoon tai mahdolliselle maakuntamuseon arkeologille.

Kalliomaalauksia Etelä-Savossa

Mikkelissä tarjolla on Verijärvi-Haukilahden, Uittamonsalmen, Tikaskaarteenvuoren, Lohtovuoren ja Astuvansalmen maalaukset.

Juvalta löytyy Hepo-ojan, Enkelinpesän, Papinsängyn, Sarkaslammen ja Sarkasvuoren kalliomaalaukset.

Mäntyharjussa historian ystävä voi käydä katselemassa kalliomaalauksia Haukkavuorella ja Kannanaluksella.

Hirvensalmelta löytyy Hahlavuoren kalliomaalaukset.

Puumalassa on tarjolla peräti kymmenen eri kalliomaalauspaikkaa: Ahotaipaleenmäki, Ekelinniemi, Kuutinvuori, Maksasaarenselkä, Sourunniemi, Syrjäsalmi, Vetotaipale, Vuorilahti, Vuorilampi ja Völjärinsalmi.

Lähde: kyppi.fi