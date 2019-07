Mikkeliläinen Toni Järvinen astui outoon metallipiikkiin Urpolan luontopolulla: ”Jalkani löysi noin 40-senttisen metallisen suikaleen, ei ollut kovin mieluisa sunnuntaikävely”

On yhä arvoitus, mikä metallipiikki oikein on ja miten se on joutunut Urpolan luontopolulle. Mikkelin kaupunki vastaa polkujensa turvallisuudesta.