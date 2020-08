Ristiinan vanhan Sotakoulun rakennusprojekti ja tilasuunnitelmat kiinnostivat avoimien ovien päivässä – Visiona on, että Astuvansalmen kalliomaalauksiin voisi tutustua virtuaalisesti rakennuksen sisätiloissa

Ristiinan Brahelinnassa eli vanhassa Sotakoulussa järjestettiin lauantaina avoimien ovien päivä. Sotakoulun kunnostaminen on vielä kesken, mutta lähitulevaisuudessa rakennuksesta tulee paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sekä matkailun tarpeita palveleva monitoiminen pitäjäntalo. Sotakoulun on tarkoitus toimia myös näyttelytilana sekä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana. Lisäksi tiloihin on väläytelty kahvilaa.