Vedenkorkeudet kääntyneet tasaiseen laskuun – Mäntyharjun reitillä tulvahuipusta on tultu liki puoli metriä alas

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat laskusuunnassa, selviää Etelä-Savon ely-keskuksen tiedotteesta.

Lauha talvi nosti vedenpintoja niin Saimaalla kuin Mäntyharjun reitillä, mutta vähäsateinen kevät ja alkukesä ovat laskeneet pinnankorkeuksia. Lasku on jyrkintä järvissä, joiden valuma-alue on pieni.

Mäntyharjun reitin järvien pinnat kävivät kevättalvesta erittäin korkealla, mutta ovat myös laskeneet nopeasti ja laskevat edelleen.

Puulan vedenkorkeus on viisi senttimetriä ajankohdan keskitasoa korkeammalla. Ylempänä vesistössä vesi on puolestaan normaalia matalammalla.

Kangasniemellä Synsiön vedenkorkeus on peräti 20 senttimetriä keskitasoa alempana. Kyyvesi on laskenut tulvahuipusta 40 senttimetriä nykyiseen korkoonsa, joka on 15 senttimetriä alle ajankohdan keskitason.

Saimaalla vedenpinnan lasku on puolestaan ollut hitaampaa. Tällä hetkellä vesi on 30 senttimetriä ajankohdan keskitasoa korkeammalla. Sen odotetaan kuitenkin laskevan heinäkuun loppuun mennessä ajankohdan keskitasoon, ellei suuria sateita saada.