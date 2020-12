Pieksämäellä todettiin yksi uusi koronatartunta ja useita altistumispaikkoja – "On aika kirjata omat sosiaaliset kontaktit paperille"

Pieksämäellä todettiin lauantaina 19. joulukuuta yksi uusi koronatapaus, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. Tartunta liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin, mutta altistumisia on ehtinyt tapahtua jonkin verran.

– Meidän kaikkien olisi välillä hyvä pysähtyä ja pohtia, keitä kaikkia on tullut tavattua viimeisen kahden vuorokauden aikana. Vähintään silloin kun on käynyt koronatestissä ja odottaa tulosta, on aika kirjata omat sosiaaliset kontaktinsa paperille, muistuttaa Pieksämäen johtava ylilääkäri Aino Rubini.

– Koronaan sairastunut henkilö voi tartuttaa muita jo 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkua. Jos kaikkia altistuneita ei ole mahdollista tavoittaa henkilökohtaisesti, tiedotetaan altistumismahdollisuudesta ja -paikoista yleisesti, tiedotteessa sanotaan.

Uusia altistumispaikkoja Pieksämäellä:

15.12. Pieksämäen Lidl ja Tokmanni kello 17–19

15.12. Kaakinmäen Neste kello 8–9 ja 18–19

16.12. Kaakinmäen Neste kello 8–9 ja 18–19

17.12. Kaakinmäen Neste kello 9–10 ja 18–19

18.12. Kaakinmäen Neste kello 8–9

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan myös Mikkelissä todettiin lauantaina yksi uusi koronatapaus.

THL:n mukaan Pieksämäellä on todettu nyt yhteensä 168 tartuntaa ja Mikkelissä 229. THL:n tilasto eroaa hieman Essoten tilastosta. THL:n tilastoissa näkyvät myös sellaiset henkilöt, jotka on hoidettu muualla, mutta heidän kotikuntansa on Essoten alueella.