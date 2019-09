Lentoharjoitus vaikuttaa Viitostien liikenteeseen perjantaihin asti — Lusin taivaalta voi bongata esimerkiksi Hornet-hävittäjiä

Heinolan Lusissa alkoi maanantaina lentotoimintaharjoitus, joka vaikuttaa Viitostien liikenteeseen.

Viitostien normaalia leveämpää osuutta, niin sanottua Lusin suoraa, käytetään Ilmavoimien Baana 19 -harjoituksessa laskeutumisiin ja lentoonlähtöihin.

Lauantaina Viitostie suljettiin yleiseltä liikenteeltä Heinolan moottoritien ja Jyväskyläntien liittymän sekä Viitostien ja Lusintien risteyksen väliseltä alueelta.

Tie avataan viimeistään perjantaina 13. syyskuuta kello 18. Sitä ennen liikenne ohjataan kulkemaan Lusintien kautta.

Lentoja päivittäin torstaihin asti

Karjalan lennosto harjoittelee nousuja ja laskuja Lusissa maanantaista torstaihin joka päivä kello 9–23 välillä.

Läheisen maatilan vuoksi lennoista pidetään taukoa kello 17–19.

Harjoitukseen osallistuu Hornet-hävittäjiä, Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä kuljetus- ja yhteyskoneita. Koneilla harjoitellaan lähinnä laskeutumista ja lentoonlähtöä.

Lennokkien eli dronejen lennättäminen lentotoiminta-alueella on kielletty.

Lusin suora on lentokoneiden varalaskupaikka. Sen päällystetty kiitotie on 2 700 metriä pitkä ja noin 40 metrin levyinen. Sieltä on lennetty viimeksi vuonna 2016, kun alueella järjestettiin Baana 16 -harjoitus.