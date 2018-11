Mikkeli ostaa liikekiinteistön Mannerheimintieltä ja lupaa maksaa siitä tuntuvasti yli arvoarvion

Mikkelin kaupunki on ostamassa yksityiseltä kiinteistöomistajalta kiinteistön Mannerheimintieltä.

Kaupunki on neuvotellut kiinteistönomistajan kanssa Mannerheimintie 30:n ostamisesta. Omistaja on Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30.

Kiinteistö on entinen liikerakennus ja nyt tyhjillään. Rakennuksessa on aiemmin toiminut Marskin Pultti -niminen työkalu- ja kiinnitystarvikeliike

Kiinteistön tontti on noin 2 500 neliötä. Rakennusoikeutta nykyisen asemakaavan mukaan on 2 000 kerrosneliötä.

Tontilla on noin 1 200 neliön liike- ja varastorakennus.

Tontti sijaitsee Mannerheimintien ja Olkkolankadun kulmauksessa. Etelän puolella on sote-yhtymä Essoten omistama tontti, jossa aikoinaan toimi päiväkoti. Tätä tonttia on suunniteltu keskussairaalan toimintojen laajentamiseen.

Tontin pohjoispuolella on tontti, johon kaupungin asumisoikeusyhtiö on suunnitellut asuinkerrostaloa.

Arvio esitti lähes puolet halvempaa hintaa

Kaupunki ja liikekiinteistön omistaja ovat sopineet kiinteistön kauppahinnaksi 600 000 euroa.

Hinta on eri kuin se, jonka ulkopuolinen arvioitsija on laskenut tontin arvoksi.

Kaupunki on pyytänyt kiinteistöstä arvion, jonka teki Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co. Arvion mukaan kiinteistön arvo on 350 000 euroa, kymmenen prosentin vaihtelulla puoleen tai toiseen.

Kaupunginhallitus käsittelee kauppaa ensi maanantain kokouksessaan.

Valmistelun mukaan kauppahinta, 600 000 euroa, on neuvottelutulos. Kiinteistönomistaja on valmis myymään tontin tuolla hinnalla, edellyttäen, että kaupunki tekee kauppahinnasta lainvoimaisen päätöksen.

Kaupunki perustelee kauppaa ”alueen tulevaisuudessa muuttuvan maankäytön tarpeiden tyydyttämiseksi”. Teknisen toimen johdon mukaan kaupalla varaudutaan keskussairaalan mahdollisiin laajennuksiin.

Kaupunki haluaa pitää tässä korttelissa mahdollisuuden rakentamiseen, jos sellainen tarve joskus tulee eteen. Toistaiseksi kaupunki aikoo hakea tiloihin uusia vuokralaisia.

Esper rakentaisi Mielentalon naapuritontille

Kaupan yhteydessä kaupunki ei ole lähemmin täsmentänyt sitä, mitä tarkoitusta varten liikerakennus tontteineen hankitaan kaupungille.

Taustalla saattavat olla sote-yhtymä Essoten sairaalan Esper-rakennushankkeen tarpeet. Esper aikoo rakentaa Mannerheimintien ja Pirttiniemenkadun kulmaukseen niin sanotun Mielentalon.

Tämän entisen päiväkodin tontin, jota kutsutaan Pirtin tontiksi, omistaa kuntayhtymä. Mikkelin kaupunki puolestaan valmistelee tontille asemakaavan muutosta

Essoten hallitus käsittelee Mielentalon rakennushanketta ensi torstain kokouksessaan. Yhtymäjohto esittää hallitukselle, että Esper saisi luvan Mielen- ja kuntoutuksen talon suunnitteluun tälle tontille. Aiemmin Mielentekoa soviteltiin sairaalakorttelin sisäosiin.

Liikekiinteistö, jota kaupunki on nyt ostamassa, on Pirtin tontin rajanaapuri.