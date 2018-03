Pääkirjoitus: Antti Rinteen asema vahvistui

SDP on Ylen tuoreimman puolueiden kannatusmittauksen mukaan maan suosituin puolue. Se nousi pitkään kärkipaikka pitäneen kokoomuksen ohi. SDP:tä äänestäisi nyt 21 prosenttia kansalaisista, kun kokoomuksen luku on 20.

Kannatusjuminsa kanssa pitkään kärvistelleille demareille uusin gallup tekee hyvää. Erityisen iloinen siitä lienee puolueen puheenjohtaja Antti Rinne, jonka asema saa tästä kyselystä vahvistusta. Näillä luvuilla keskustelu SDP:n puheenjohtajan vaihdoksesta vaimenee.

Hallituspuolueille luvut ovat synkät. Gallupin perusteella sinisten kannatus on olematonta ja kun kokoomus ja keskustakin menettävät, hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on 38,6 prosenttia.

Mittausjaksolle ajoittuu Helsingissä järjestetty aktiivimallia vastustava suurmielenosoitus. Se on epäilemättä SDP:n kannatuslukujen taustalla. Aktiivimalli ei kansalaisille maistu ja sitä pidetään epäoikeudenmukaisena. Esimerkiksi Sinisen tulevaisuuden on turha haaveilla gallupkannatuksen noususta, kun puolueen työministeri Jari Lindström toisena vastuuministerinä puolustaa monien halveksimaa mallia.

Kokoomukselle kannatuksen lasku tulee vaikeaan saumaan. Kansanedustaja Elina Lepomäen nostama sote-kapina kytee kokoomuksessa ja voi saada lisää tuulta purjeisiinsa heikkenevästä kannatuksesta. Oppositiossa vihreät ja vasemmistoliitto ovat vahvistuneet, mutta perussuomalaisilla on vaikeampaa. Maahanmuuttokeskustelu on jäämässä marginaaliin ja uudet avaukset puuttuvat.