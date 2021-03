Leena Lehtolainen tapaa lukijoitaan ja sunnuntaina muistetaan talvisodan päättymistä – Katso tästä Mikkelin seudun virtuaalisia menovinkkejä

Mikkelin kaupunginorkesterin solistina on kromaattisen kanteleen taitaja Hedi Viisma.

Koronapandemia on kutistanut vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, mutta tuonut tullessaan myös uutta. Mikkelin seutukirjasto aloittaa viikolla 11 virtuaalisten kirjailijavierailujen sarjan. Ne toteutetaan yhdessä Lukukeskuksen kanssa.

Kirjailijavierailut perustuvat vuorovaikutukseen, eivätkä siten ole tallenteita tai suoratoistoa. Kirjailija saapuu tapaamiseen virtuaalisesti sieltä, missä hän kyseisellä hetkellä sattuu olemaan, esimerkiksi työhuoneellaan. Osallistujat voivat keskustella, chattailla tai jakaa tiedostoja. Tilaisuuteen osallistuva tarvitsee tietokoneen, nettiyhteyden ja mikrofonin.

Ensimmäinen kirjailijavieras on Leena Lehtolainen. Hänet voi kohdata 18. maaliskuuta kello 17. Linkki tilaisuuteen löytyy kirjaston nettisivuilta.

Lehtolainen on kirjoittanut pitkän rivin kirjoja. Hänet tunnetaan etenkin Maria Kallio -sarjasta, mutta Lehtolaisen kynästä on virrannut niin nuorten kirjoja, novelleja kuin näytelmiäkin.

Kausikonsertti netissä

Mikkelin kaupunginorkesteri konsertoi keskiviikkona 18. maaliskuuta kello 19 otsikolla Ikkunoita talveen. Striimatun konsertin kapellimestarina vierailee ranskalaislähtöinen James Kahane. Konsertin solistin Hedi Viisman instrumenttina on kromaattinen kantele.

Konsertin käynnistää Gustav Holstin St. Paul' s Suite. Holst sävelsi teoksen ollessaan musiikinopettajana St. Paulin tyttökoulussa. Matthew Whittallin teos Five Windows on Winter on tuore sävellys, vain parin vuoden takainen, mutta se kuljettaa kuulijat säveltäjän lapsuuteen Kanadassa.

Konsertti päättyy klassikkosävelin, Pjotr Tshaikovskin teokseen Muistoja Firenzestä.

Ekumeeninen jumalanpalvelus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta striimaa netissä jumalanpalvelukset sunnuntaina 14.3. kello 10 Mikkelin tuomiokirkossa ja sunnuntaina 21.3. kello 10 Pitäjänkirkossa. Ensimmäinen niistä on ekumeeninen sanajumalanpalvelus, jossa saarnan pitää piispa Seppo Häkkinen, jälkimmäisessä kuullaan Savilahden aluekappalaisen Taru Kettusen lähtösaarna.

Sunnuntaina 14.3. vietetään myös talvisodan päättymisen muistopäivää. Heti jumalanpalveluksen jälkeen Youtube-kanavalla lähetetään taltioitu seppeleenlasku Mikkelin Pitäjänkirkon hautausmaalta. Puheen pitää Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko. Mukana on Karjalan liiton puheenjohtaja Outi Örn.

Lisää tapahtumia on taltioituna Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalla.

Saimaan ortodoksinen seurakunta striimaa jumalanpalveluksensa Mikkelissä seuraavasti: torstaina 18.3. kello 9 aamupalvelus ja katumuskanonin torstai, lauantaina 20.3. kello 17 vigilia ja sunnuntaina 21.3. kello 10 liturgia.