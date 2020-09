Pelastuslaitoksen Haukivuorelta varastettua autoa etsitään maanantaina edelleen – Autosta tehty muutamia havaintoja

Mikkelistä Haukivuoren paloasemalta sunnuntaiyönä anastettu Etelä-Savon pelastuslaitoksen miehistönkuljetusauto on maanantaina aamupäivällä edelleen hukassa.

Autosta on muutamia havaintoja Etelä-Savon alueelta.

– Sunnuntaina iltapäivällä tuli ilmoituksia Mäntyharjun ja Hirvensalmen suunnalta. Lisäksi ilmoituksia tuli aamuyöstä Juvan suunnalta, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Ismo Venäläinen.

Täysin varmuudella poliisi ei osaa sanoa, onko kaikissa havainnoissa nähty juuri Haukivuorelta kadonnut auto.

– Paloautoja liikkuu muutenkin. Jos tunnusta ei ole nähnyt kunnolla, niin ei sitä varmuudella voi sanoa.

Valvontakameran kuvien mies liittyy rikokseen

Paloaseman lähialueella sunnuntaina aamuyöstä otetussa valvontakameran kuvassa näkyy kävelevä mies. Venäläinen vahvistaa, että kuvissa näkyvä mieshenkilö liittyy auton varkauteen.

Hänen henkilöllisyydestään poliisilla ei vielä ole tietoa.

– Tekoajaksi on tarkentunut tuo 01.20, jolloin henkilö on tallentunut kuviin. Emme ole kuitenkaan vielä onnistuneet yksilöimään häntä, Venäläinen kertoo.

Poliisi pyytää edelleen ilmoittamaan havainnot autosta hätäkeskukseen numeroon 112. Varastettu auto on malliltaan Mercedes-Benz Vito. Rekisteritunnus on NLC-663. Väritykseltään auto on punainen, ja sen sivussa on valkoinen raita. Ajoneuvon kyljessä on merkintä ES167 ja katossa merkintä RES167.

Sen verran huomiota herättävä varastettu auto on, että Venäläinen uskoo auton löytyvän.

– Ja on tätä sen verran mediassa ja somessa rummutettu, Venäläinen toteaa.