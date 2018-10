Vartiointialan kolmepäiväinen lakko toteutuu keskiviikkona

Lakon taustalla on kiista vartiointialan työehtosopimuksesta ja palkkaratkaisusta. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta lähtien, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi.

Vartiointialalla toteutuu kolme päivää kestävä lakko. Lakko alkaa keskiviikkona, ja päättyy perjantaina vuorokauden vaihtuessa.

Lakon taustalla on kiista vartiointialan työehtosopimuksesta ja palkkaratkaisusta. Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime keväästä asti Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan kesken. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta lähtien, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi.

Vartiointialan sovittu päättyi tänään tuloksettomana. Valtakunnansovittelija Vuokko Piettala katsoi tiedotteen mukaan, ettei sovintoesityksen antamiselle näyttänyt olevan edellytyksiä.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina.