Muovia aletaan kierrättää Pieksämäellä entistä enemmän — Yli 10 asuinhuoneiston kiinteistöissä muovin keräämisestä tulee pakollista

Muovin keräys tulee pakolliseksi Pieksämäellä taajamissa sijaitsevissa kerrostaloissa.

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi tällä viikolla kokouksessaan päivitetyt kunnalliset jätehuoltomääräykset ja päätti laajentaa hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita. Näin ollen esimerkiksi Pieksämäen taajamissa sijaitsevissa kiinteistöissä, joissa on vähintään 10 asuinhuoneistoa, on kerättävä lokakuun alusta lähtien muovi- ja lasipakkauksia sekä metallia.

Uutta on muovin kierrättäminen. Kierrätykseen voi laittaa puhdasta muovijätettä, joka ei ole PVC-muovia.

— Asia on ollut hyvin toivottu, sanoo Savo-Pielisen jätelautakunnan suunnittelija Hanna Kisonen.

Lisäksi jätelautakunta päätti, että biojätteen ja kartonkipakkausten keräysvelvoite säilyy ennallaan eli keräysvelvoitteen rajana on 5 asuinhuoneistoa.

Jätekatosta suositellaan aina

Kokouksessaan Savo-Pielisen jätelautakunta lievensi myös jätekatoksiin liittyviä määräyksiä. Nyt jäteastiat on sijoitettava esimerkiksi Pieksämäen taajamissa jätekatokseen, kun keräyspaikkaa käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa tai keräyspaikalla on enemmän kuin kolme jäteastiaa. Aikaisemmin jo kolmelle astialle oli järjestettävä katos.

Tavoitteena on, että nyt pienimmät taloyhtiöt ja omakotitalojen kimpat, jotka ottavat vapaehtoisesti keräykseen sekajätteen lisäksi esimerkiksi muovipakkaukset, eivät välttämättä tarvitse jäteastioille katosta.

Lautakunta kuitenkin suosittelee jätekatoksien hankkimista, sillä se helpottaa keräyspaikan kunnossapitoa ja edistää siisteyttä.

Mikkelin kannustaa muovin kierrätykseen

Mikkelissä jätehuoltomääräyksiin ei tällä hetkellä olla tekemässä muutoksia. Kaupunki teki tammikuussa kansalaisille kyselyn, johon pyydettiin kommentteja jätehuollosta ja sen kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valmisteilla olevan kaupungin jätehuollon palvelutason määrittämisessä, ja silloin eteen saattaa tulla uusia järjestelyitä.

Tällä hetkellä Mikkelin kaupunki kannustaa asukkaitaan muovipakkausten kierrätykseen. Mikkelissä on muovin keräystä yksittäisissä kiinteistöissä. Lisäksi Mikkelissä on tarjolla kuusi muovijätteen keräyspistettä. Kaksi on Rantakylässä päivittäistavarakauppojen yhteydessä, kuten myös Otavassa. Lisäksi keräyspisteitä on Graanin automarketin pihalla ja Haukivuoren jäteasemalla.

Pieksämäellä muovijätteen keräyspisteitä on kolme ja Juvalla, Mäntyharjussa, Hirvensalmella ja Kangasniemellä yhdet.