Imatralla on liikkeellä leikkirahaa, varoittaa poliisi.

Vastaan on tullut ainakin 20 euron ja 50 euron seteliä muistuttavia leikkirahoja.

Kyse on niin sanotusta Movie moneysta, jota käytetään vaikkapa elokuvia tehtäessä, kertoo rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista.

Tämä ilmenee myös seteleistä, jos vain hoksaa katsoa.

Setelin reunassa lukee englanniksi ”This is not legal, it is to be used for motion props” (Tämä ei ole laillinen, vaan tarkoitettu elokuvakäyttöön).

Käytetty jo kahdesti

Poliisin mukaan leikkirahaa on käytetty viime viikkoina ainakin kahteen otteeseen maksuvälineenä Imatralla.

Toukokuun 27. päivä leikkirahaa havaittiin Lappeentien R-kioskissa tilityksen yhteydessä.

Imatralaiselta huoltoasemalta tuli ilmoitus siellä käytetystä kaksikymppisestä, joka on ollut leikkirahaa. — Ari Järveläinen

Uusin tapaus on niin tuore, ettei ilmoitusta ole ehditty kirjata poliisin tietojärjestelmään.

— Imatralaiselta huoltoasemalta tuli ilmoitus siellä käytetystä kaksikymppisestä, joka on ollut leikkirahaa. Tämän tarkempia tietoja minulle ei vielä ole, Järveläinen kertoo.

Poliisille on ilmoitettu lisäksi erehdyttävästi aitoa seteliä muistuttavista 20 euron seteleistä, jotka oli havaittu viime viikonloppuna eräässä autossa Imatralla.

Riski kannattaa pitää mielessä

Jos erehtyy ottamaan vastaan leikkirahaa, taloudellisen vahingon joutuu todennäköisesti kärsimään omissa nahoissaan.

— Tahtoo käydä niin, että Musta pekka jää sille, kelle raha jää käteen, Järveläinen toteaa.

Tilanne muuttuu, jos tiedetään, keneltä leikkiraha on saatu.

Poliisi Seteleissä lukee englanniksi, ettei kyse ole oikeasta, laillisesta rahasta.

Silloin käynnistyy keskustelu teon tahallisuudesta ja mahdollisesta rikosepäilystä sekä ostoksen maksamisesta oikealla rahalla.

Toisaalta kyse voi olla myös vahingosta. Ari Järveläinen ymmärtää, että kiireessä kuka tahansa voi erehtyä luulemaan leikkirahaa oikeaksi. Siksi hän kannustaakin nyt tietynlaiseen valppauteen käteistä käsiteltäessä.

— Kannattaa tiedostaa, että oikealta muistuttavaa leikkirahaa on tuolla liikenteessä.

Jos törmää leikkirahaan, Järveläinen rohkaisee ottamaan yhteyttä poliisin ja kertomaan olosuhteista, joissa rahan sai. Se auttaa poliisia kaikkein tärkeimmän, eli leikkirahan levittäjän jäljittämisessä.

Rahajäljitelmän tahallisesta levittämisestä voidaan tuomita enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

Vielä ankarammin tuomitaan väärän rahan valmistaminen. Siitä maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta.