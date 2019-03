Poliisi etsii Jyväskylästä perjantaina kadonnutta Jani Lehtistä — 23-vuotias Lehtinen on liikkunut Pieksämäellä

Poliisi etsii Jyväskylästä viime perjantaina kadonnutta Jani Lehtistä. Poliisin tietojen mukaan Lehtinen on liikkunut kyseisenä perjantai-iltana Rautalampi - Suonenjoki - Pieksämäki - alueella, Pieksämäellä mahdollisesti Mataramäen alueella.

Lehtinen on 23-vuotias, noin 190 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on vaaleat lyhyeksi leikatut hiukset ja kasvoissa on aknearpea.

Lehtisellä oli katoamishetkellä yllään todennäköisesti turkoosinsininen tuulitakki, mustat reisitaskuhousut, vaaleanruskeat nilkkurit, harmaat kynsikkäät, musta pipo sekä huivi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki katoamisen jälkeen Jani Lehtisestä tehdyt havainnot ja katoamiseen liittyvät tiedot poliisin numeroon 050 456 0471.