Kesäaika päättyy lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, ja se vaikuttaa esimerkiksi bussien aikatauluihin — Kysyimme Mikkelissä, millaisia muistisääntöjä ihmisillä on kahdesti vuodessa tapahtuvaan kellojen rukkaamiseen

Kesäaika päättyy lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Talvi- eli normaaliaikaan siirryttäessä kelloja käännetään yöllä taaksepäin kello neljästä kello kolmeen.

Mirka Jussila Mikkelistä kertoo olevansa jo kyllästynyt kellojen kääntämiskeskusteluun.

Kari Toiviainen Mirka Jussilalla kellojen siirtely ei ole aiheuttanut kommelluksia. Joskus hänelle on käynyt niin, että kellojen siirto unohtui ja televisio-ohjelma meni ohi.

— Tekisivät ne päätökset, mitä aikaa Suomessa tulevaisuudessa eletään. Jahkaaminen ja vellova keskustelu jo kyllästyttää.

Hänen muistisääntönsä kellojen kääntämiseen on, että kelloja käännetään aina kesää kohti.

— En muista, mistä sen säännön olen oppinut. Varmaan joku opettaja on aikoinaan opettanut koulussa muistisäännön ja sen mukaan on ollut helppo rukata kelloja. Olen aina ollut sitä mieltä, että pysyvä kesäaika olisi Suomessa hyvä. Tykkään, että illalla on valoisaa ja minulle kesäaika tuntuu luontevammalta, Mirka Jussila sanoo.

Myös mikkeliläisen Olli Hurrin muistisääntö on kääntää kelloja aina kuluvan vuoden kesää kohti.

Kari Toiviainen Olli Hurrille on sattunut yksi kommellus kellojen siirtelyssä. Hän meni aikoinaan kokeeseen ja katsoi autonkellosta parkkikiekkoon väärän ajan. Siitä rapsahti parkkisakot.

— Aikanaan koulussa tämä muistisääntö opetettiin ja siitä se piirtyi omaan mieleen. Sen säännön kun on painanut mieleensä, ei ole koskaan tarvinnut miettiä, mihin päin kellon viisareita siirrellään.

— Minusta Suomen kannattaisi ottaa käyttöön normaaliaika eli talviaika. Perusteena on se, että silloin ollaan lähempänä Keski-Euroopan aikaa. Jos oltaisiin kesäajassa, Suomen aikaero esimerkiksi Saksaan olisi jo kolme tuntia, Olli Hurri perustelee.

Kellot käännetään jo lauantaina

Kari Kämäräinen Mikkelistä kertoo, ettei ole sekoillut kellojen riittämisen kanssa syksyllä eikä keväällä.

Kari Toiviainen Kari Kämäräisen mielestä Suomen pitäisi valita normaaliaika eli talviaika pysyvästi.

— Kelloja siirretään aina kesään päin oli syksy tai kevät. En enää muista, mistä muistisäännön kuulin. Mutta se on samanlainen asia kuin, että oikean käden peukalo on aina vasemmalla puolella. Nämä kaksi elämän perussääntöä, kun muistaa, erehdyksiä ei pääse sattumaan.

— Minusta olisi normaaliaika paras, ettei kelloja tarvitsisi siirrellä. Nykyinen siirtely on turhaa rumppaamista, Kari Kämäräinen sanoo.

Hirvensalmelainen Sirpa Ripatti siirtää kellot oikeaan aikaa jo lauantai-iltana valmiiksi.

Kari Toiviainen Sirpa Ripatti ei ole kellojen siirtelyn takia myöhästynyt tai mennyt johonkin tuntia liian aikaisin. Hänen muistisääntönsä on, että syksyllä saa nukkua tuntia pidempään.

— Kelloja siirretään ensi viikonloppuna tunti taaksepäin. Minulla ei varsinaisesti ole mitään muuta muistisääntöä kuin se, että syksyllä saa yhtenä yönä nukkua tuntia pitempään.

— Minulle ei ole käynyt koskaan niin, että olisin mennyt bussiin liian aikaisin tai myöhästynyt siitä kellojen siirtämisen takia. Minun mielestäni meille suomalaisille olisi paras talviaika eli normaaliaika. Jotenkin tuntuu, että tämä ainainen vekslaaminen on kaikkein pahinta, Sirpa Ripatti kertoo.

Matkahuollolla muutoksia

Kellojen siirto vaikuttaa useisiin Matkahuollon yöllä liikennöitävien kaukobussien aikatauluihin.

Kuopiosta Mikkelin kautta Helsinkiin vievä pikavuoro ajaa kesäajan mukaisesti, eli se lähtee Kuopiosta tuttuun tapaan kello 23.30 lauantaina ja Mikkelin matkakeskukselta sunnuntaina kello 1.45. Helsinkiin tultaessa kelloja on jo ehditty kääntää, eli perilletuloaika on talviajassa kello 4.15 (kesäajassa kello 5.15).

Matkahuolto kehottaa tarkistamaan ajantasaiset aikataulut nettisivuiltaan tai maksullisesta palvelunumerosta 0200 4000.

VR:n yöjunat odottelevat

Talviaikaan siirtyminen näkyy myös VR:n kaukojunaliikenteessä.

Yöjunat seisovat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä asemalla ollakseen lähtiessään aikataulussa talviajassa katsoen. Junat odottavat tunnin tai vajaan kahden tunnin ajan sillä asemalla, josta junan aikataulun mukainen lähtöaika on yökolmen jälkeen.

Odottelevat junat ovat Intercity-junat 263, 265, 266, 270, 273 ja 274.

Marleena Liikkanen Vaikka Euroopan parlamentti äänesti kellojen siirtelyn lopettamisen puolesta, on hankkeen toteutuminen yhä mysteeri.

Kellojen siirron tulevaisuus epävarma

Euroopan parlamentti hyväksyi alkuvuodesta esityksen siitä, että kellojen siirtely kesä- ja talviaikaan lopetettaisiin EU-maissa vuonna 2021.

Tällä hetkellä hanke on kuitenkin jumissa eikä sen etenemisestä ole tietoa.