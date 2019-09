Mikkelin perinteikkään urheilutalon purkutyöt alkavat loppuvuodesta — Tontin uusrakentaminen on mahdollista jo ensi keväänä

Liikuntatoiminta Mikkelin vanhalla urheilutalolla on jo päättynyt. Urheilutalon tontilla on voimassa uusi asemakaava, joka mahdollistaa kerrostalorakentamisen. Purkuun on menossa myös niin sanottu Pultin liikekiinteistö.