Mikkelin seudun toimijat lähettävät tuhansia ystävänpäiväkortteja pääkaupunkiseudulle – Tavoitteena houkutella uusia asukkaita

Pääkaupunkiseudulla 8 000 perhettä saa ystävänpäivän tienoilla postiluukkuunsa kortin, joka kannustaa muuttamaan Mikkelin seudulle.

Mikkelin seudun muuttajahanke Solmu on lähettänyt Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen ystävänpäiväkortteja esitelläkseen Mikkelin seudun asumis-, työskentely- ja opiskelumahdollisuuksia.

– Etsimme korttien saajiksi työssäkäyviä ihmisiä, jotka voisivat sopia meidän työpaikkoihimme, sekä lapsiperheitä. Lähetimme kortteja myös ihmisille, joilla on väestörekisterin mukaan jokin side Mikkelin seudulle, esimerkiksi täällä joskus asuneille, kertoo Solmun Mira Myyryläinen.

Lisäksi Etelä-Savon ammattiopiston Esedun kortteja lähetettiin sellaisille vanhemmille, joiden lapset ovat ikänsä puolesta päättämässä peruskouluaan ja miettimässä jatko-opintojaan.

Solmun tempauksessa ovat mukana Esedun lisäksi Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Juvan vuokrataloyhtiö Lammen asunnot sekä Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Puumalan kunnat.

Etelässä moni haluaa muuttaa muualle. — Mira Myyryläinen

Korttien kuvissa lapsiperhearkea ja vesistöjä

Kortteja on kahdeksan erilaista, ja korttien saajat voivat äänestää kuvista omaa suosikkiaan. Äänestyksellä yritetään seurata, onnistuvatko kortit kiinnittämään saajiensa huomion.

Korttien kuvat esittävät esimerkiksi pyöräilyä Puumalassa, lapsiperhearkea Mäntyharjussa, metsäkonetyöskentelyä Esedussa sekä vesistöissä liikkumista Juvalla ja Kangasniemellä.

Myyryläisen mukaan on tärkeää, että Mikkelin seutu on aktiivisesti esillä myös positiivisessa mielessä.

– Etelässä moni on kyllästynyt ruuhkaan ja kiireeseen ja haluaa muuttaa muualle. Meidän on osuttava siihen saumaan, kun he harkitsevat, minne voisivat muuttaa, Myyryläinen sanoo.

Solmu on Mikkelin seudun kuntien rahoittama hanke, jonka tehtävänä on auttaa seudulle muuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.