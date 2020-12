"Yhdestä luovutuksesta voi kolmekin potilasta saada avun" – Lahjoitusverta tarvitaan myös joulunpyhinä

Trombosyytit eli verihiutaleet vanhenevat jo viidessä päivässä. Mikkelissä verenluovutustilaisuus on keskiviikkona 30. joulukuuta konserttitalo Mikaelissa.

Verenluovuttajille on tarvetta myös pitkien joulunpyhien aikaan. Syynä on tarve trombosyyteille eli verihiutaleille, jotka vanhenevat jo viidessä päivässä.

Mikkelissä verenluovutustilaisuus on keskiviikkona 30. joulukuuta konserttitalo Mikaelissa.

Verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström Suomen Punaisen Ristin Veripalvelusta kertoo, että pitkien pyhien aikana tarvittavan veren määrä on lähes sama kuin muulloin. Vaikka sairaalassa ei pyhäpäivänä tehtäisi esimerkiksi suunniteltuja leikkauksia, trombosyyttejä tarvitaan esimerkiksi syöpäpotilaille.

Verenluovutuksen suosio jouluna vaihtelee. Vielä kymmenisen vuotta sitten verenluovuttajia oli Kuusisaari-Bergstömin mukaan tulossa jouluna liikaakin. Nyt tilanne on toinen.

Hän ohjeistaa luovuttajia tekemään joko edellisenä tai samana päivänä ennen verenluovutusta verkossa terveyskyselyn. Tämä nopeuttaa asioita ja estää turhan käynnin, jos käykin ilmi, jokin asia estää verenluovutuksen. Käytössä on myös infopuhelinnumero.

Verenluovutus toimii koronaepidemian vuoksi nyt ensisijaisesti ajanvarauksella koko Suomessa. Kuusisaari-Bergström neuvookin, että verenluovutuksen tarpeen voi itse arvioida siitä, onko ajanvarauksessa aikoja vapaana.

– Jos tilanne on hyvä, niin aikoja ei ole. Jos aikoja on, niin tervetuloa.

Kuusisaari-Bergströmin mukaan verta ei mene lähes koskaan hukkaan. Veripalvelu on verenluovuttajiin sitä aktiivisemmin yhteydessä, mitä enemmän verentarvetta on. Jos varastossa on verta hyvin, toimenpiteitä tehdään vähemmän.

Korona vaikutti verenluovutukseen erityisesti keväällä ja kesällä. Luovutuksia on jouduttu Kuusisaari-Bergströmin mukaan säätämään melko paljon.

Ensin keväällä sairaalat peruivat suunniteltuja leikkauksia, jolloin myös verentarve väheni. Kesällä koronavirustilanteen helpottuessa leikkaukset sairaaloissa käynnistyivät taas, ja vertakin tarvittiin äkkiä enemmän.

– Tämän hetken tilanne on, että verta tarvitaan aika normaalisti, mutta se vähän vaihtelee viikoittain.

Päivän tarve koko Suomessa on noin 800 luovutusta.

– Yhdestä luovutuksesta voi kolmekin potilasta saada avun.