Uutisen takaa: Kouluverkkoratkaisusta pidetään kiinni – Aikataulut tosin venyvät ja lasten määrä laskee koko ajan

Mikkelin itäisen aluekoulun rakentaminen liukuu tulevaisuuteen. Samalla suunnalla päiväkotiratkaisukin vaatii miettimistä. Seuraava lakkaava alakoulu on todennäköisesti Suomenniemellä.

Jos kaikki menee niin kuin Mikkelin kaupunki on suunnitellut, purkupallo heilahtaa Urpolan koulun seinään nyt lokakuun aikana.

Koulun purkaminen on seurausta kaupunkirakennesuunnitelmasta, jonka ensimmäiset virittelyt tehtiin jo parisen vuotta sitten.

Urpolan koulun paikalle rakennetaan uusi eteläinen aluekoulu.

Opetus- ja varhaiskasvatustilojen jättiuudistus on toteutumassa, tosin muutamin aikataulupoikkeuksiin.

Suurin muutos koskee itäisiä kaupunginosia. Itäinen aluekoulu ei valmistu siten kuin kouluverkkosuunnitelmassa kaavailtiin, vaan vasta joskus vielä määrittelemättömässä tulevaisuudessa.

Vielä viime keväänä ennen koronapandemiaa luottamusjohdossa oli keskustelua siitä, että eteläinenkin kouluhanke käydään vielä kertaalleen läpi.

Syynä oli herääminen koulun kustannuksiin. Puukoulusta tehtiin periaatepäätös, ja investointi liikkuu lähellä 30 miljoonaa euroa.

Sen jälkeen ei tällaisia puheita ole kuulunut. Asiaan palattiin pikaisesti elokuun lopussa, sillä Urpolan purkaminen vaati lisärahoituksen.

Päätös oli, että rahat osoitetaan, mikä tiesi sitä, että kouluverkkosuunnitelmista ei peruutella.

Budjettipaketti ei riitä kahteen kouluun

Urpolan eteläisen koulun piti olla valmis ensi keväänä.

Aikataulu hieman venyy. Uusi tähtäin on vuoden 2023 elokuu.

Itäiset kaupunginosat tarvitsevat samoin uuden aluekoulun.

Itäisen aluekoulun piti olla valmis käyttöön otettavaksi elokuussa 2023. Näin ei ole. Ensi keväänä tarkastellaan aikataulua lähemmin.

Budjetitkaan eivät oikein pidä. Kahden aluekoulun rakentamiseen kaavailtiin noin 38 miljoonan euron investointipakettia. Urpola nielaisee rahat niin, että itään ei jäisi kuin kahdeksan miljoonaa euroa ja sillä ei tehdä 650 oppilaan koulua.

Studio Puisto Arkkitehdit Oy Urpolan eteläisestä puukoulusta on valmistunut konsepti. Aula voisi näyttää vaikkapa tällaiselta. Pilarimetsä kertoo puukoulun ilmeestä.

Tosin tuon kokoista koulua ei tarvitakaan.

Kaupunki seuraa koko ajan oppilaskehitystä. Tämän hetken arvion mukaan itäisen koulun oppilasmäärä on 500–550 oppilasta.

Oppilasmäärä putoaa rajusti

Kantakaupungissa oppilasmäärä pysyy vielä kohtuuluvuissa, mutta haja-asutusalueella oppilasmäärän pudotus on voimakkaampaa.

Nyt kaupungissa on peruskoulun 1-9-luokkalaisia noin 4 800. Kun kuuden vuoden kuluttua ekaluokkalaiset lähtevät reppuselässä koulutielle, oppilaita on enää 4 216. Muutto tietenkin voi liikutella lukuja puoleen ja toiseen.

Kantakaupungissa oppilasmäärä pysyy vielä kohtuuluvuissa, mutta haja-asutusalueella oppilasmäärän pudotus on voimakkaampaa.

Esimerkiksi Suomenniemellä. Ensi tiistaina suomenniemeläiset vanhemmat ja aluejohtokunta sekä opetustoimi pohtivat alakoulun tulevaisuutta.

Vielä jokin aika sitten Mikkeli piti säilyvän alakoulun rajana 36 oppilasta. Suomenniemellä luku on pitkään ollut vähemmän.

Oppilaita on nyt 21, eikä ekaluokkalaisia ole yhtään. Ennuste on, että oppilasluku on pian 19.

Jo kertaalleen päätettiin, että vanhemmat oppilaat siirtyvät Ristiinaan. Poliittinen paine peruutti suunnitelman, mutta ei ole vaikea arvata lopputulosta.

Kaupunki laskee, että kehittelemällä tyydyttävät reitit ja aikataulut koulukuljetuksiin, pienimmätkin oppilaat voidaan opettaa Ristiinassa.

Vielä yksi uusi päiväkoti?

Varhaiskasvatuksen tilaratkaisuissa on viime ajat väännetty samoin itäisissä kaupunginosissa.

Tikanpellon päiväkoti vielä toimii, mutta käyttöikää on liikaa, eikä peruskorjausta kannata tehdä.

Sivistystoimi esitti, että ratkaisu etsitään Launialan koulurakennuksesta, jota kaavailtiin päiväkotikäyttöön. Jos koulusta ei saa päiväkotia, rakennetaan uusi Launiala-Tikanpelto-alueelle. Tällaisen investoinnin hinta on kuusi miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta pakitti esityksen uuteen valmisteluun. Selvitellään vielä asetelmia ja tehdään lapsivaikutusten arviointi.

Osasyy uuteen arviointiin on ehkä kuljetusmatkoissa. Kantakaupungissa vanhemmat ovat tottuneet lyhyisiin etäisyyksiin. Kaupunki laskee, että Launiala on kuitenkin hyvin tavoitettavissa.

Varhaiskasvatusverkko on muuten toteutunut suunnitellusti. Uudet päiväkodit on tehty Kattilansiltaan, Kalevankankaalle ja Haukivuorelle, ja Rantakylä valmistuu ensi kesänä.

Palataanpa vielä Urpolaan.

Pitääkö nykykoulun paikalle todellakin tehdä uusi koulu? Pitää, sanoo sivistystoimi.

Epäröijille tähdennetään, että aluekouluun sijoitetaan aikanaan usean koulun oppilaat.

Pelkästään Urheilupuiston koulun oppilaita on parakeissa enemmän kuin Urpolassa on oppilaita.

Noin 850 oppilaan aluekoulu korvaa Urheilupuiston, Urpolan, Moision sekä Olkkolan koulut ja vastaa keskellä käyttötalouden menopaineita keskustan kouluverkon tiivistämisvaatimuksiin.