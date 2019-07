Mikkelissä ilmalämpöpumput ja tuulettimet viedään käsistä — Prisman palveluvastaava: "Myynti on sään armoilla"

Mikkelin alueen yritykset ovat yrittäneet varautua helteiden tuomaan kasvuun tuulettimien ja ilmalämpöpumppujen myynnissä. Toistaiseksi laitteita on vielä riittänyt, mutta sään mukana vaihtelevaa myyntiä on vaikea ennakoida.

Mikkelin Prismassa otettiin opiksi jo alkukesästä. Palveluvastaava Satu Loukiainen kertoo tuulettimien loppuneen kokonaan touko-kesäkuun vaihteessa. Ilmalämpöpumput eivät kuulu Prisman valikoimaan.

— Alkukesästä tuulettimet olivat tilapäisesti loppu. Tällä hetkellä niitä on hyvä valikoima, isommat lattiatuulettimet ovat suosituimpia, Loukiainen sanoo.

Myynti pomppaa lähes joka kesä tuhottomasti helteiden aikaan. — Kimmo Halonen

— Helteellä tuulettimia myydään mukavasti, esimerkiksi maanantaina meni paljon. Odotamme tuulettimien liikkuvan, ja olemme varautuneet ketjussa siihen, että niitä saadaan tarvittaessa lisää.

Viime kesänä myynti oli palveluvastaavan mukaan täysin säiden armoilla, ja tuulettimet pääsivät loppumaan liikkeestä. Tänä vuonna ongelmaa ei pitäisi tulla.

— Koskaan ei voi tosin tietää, ostaako joku yhtäkkiä vaikka 50 tuuletinta.

Varautumiseen tarvittaisiin ennustajaa

Myös tavaratalo Hong Kongissa tuulettimet käyvät vähiin. Tämän kesän hittituotteeksi nousseet tornituulettimet loppuivat jo kesäkuussa.

— Muutamaa tuuletinmallia on vielä jäljellä. Näyttää pahasti siltä, että jos helteet jatkuvat viikkoja, tuulettimet loppuvat, kertoo myymälänhoitaja Kimmo Halonen.

— Myynti pomppaa lähes joka kesä tuhottomasti helteiden aikaan. Yritämme aina varautua, mutta ilmoista ei koskaan tiedä — pitäisi olla ennustaja.

Helteet näkyvät myös ilmalämpöpumppujen myynnissä. Etelä-Savon Lämpöpumput Oy:n yrittäjän Pertti Taivalantin mukaan suosituin merkki on loppu.

— Asiakkaita on jo kahden viikon jono, yrittäjä kertoo.

— Heti huomaa, kun helle tulee, sillä puhelin alkaa soimaan jatkuvasti.

Pumppuja myydään kaupunkiin ja mökeille

Ilmiö on pantu merkille myös toukokuussa Nuijamiestenkadulla aloittaneessa Lämpökulmassa. Ilmalämpöpumpuille on nyt valtava kysyntä, ja yrityksen asentajilla on kädet täynnä töitä.

Lämpökulman Timo Telkkä kertoo, että pumppuja menee suurin piirtein yhtä paljon sekä kaupunkilaisille että mökkikansalle. Telkkä on yksi Lämpökulman kolmesta yrittäjästä.

— Ihmiset haluavat helpotusta arkeensa, ja monella on jo kaupunkiasunnossaan ilmalämpöpumppu. Mukavuus halutaan saada myös mökille, Telkkä kertoo.

Telkän mukaan lämpöpumppua hankittaessa erityisesti asennuspaikka on otettava huomioon.

Pumpun saa asennettua pitkälti omakotitaloon kuin omakotitaloon, mutta kerrostalot ovat kinkkisempiä. Laitteiden siirtäminen ei ole yksinkertaista.

— Kun ilmalämpöpumppu asennetaan, se on kutakuinkin siinä. On iso työ purkaa, siirtää ja asentaa pumppu uudestaan, Telkkä tiivistää.