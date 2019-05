Antti Nykänen on Viitostien työmaalla töissä helatorstainakin — Tänä vuonna monia työntekijöitä hemmotellaan poikkeuksellisen monella arkipyhällä

Arkipyhiä on kaikkiaan 11. Arkipyhä katkaisee mukavasti työviikon, sanovat työntekijät.

Helatorstain yhteydessä on mahdollisuus kikkailla neljän päivän vapaapäiväputki, jos onnistuu saamaan perjantainkin vapaaksi.

Helatorstai on 40. päivä pääsiäisestä Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi. Kysyimme Mikkelissä, mitä mieltä ihmiset ovat arkipyhistä.

Antti Nykänen Kuopiosta on myös tekemässä Viitostien remonttia Mikkelin ja Juvan rajamailla.

– Viitostien työmaalla olen ehtinyt olla jo reilun vuoden verran.

– Helatorstailla ei ole työn tekemisen kannalta väliä, kun töissä ollaan kuitenkin. Meillä yleensä tehdään pitkää 4-päiväistä työviikkoa ja perjantai on vapaa. Olen helatorstain töissä ja perjantaina on normaali vapaa eikä helatorstai sotke työviikkoa yhtään. Periaatteessa meillä on kaikki arkipyhät töitä eikä sillä ole vaikutusta meidän työmaahan, sanoo Antti Nykänen.

Hannu Hammari Mikkelistä on rakentamassa Viitostietä.

Hannu Hammari Mikkelistä on rakentamassa Viitostietä.

– Minun elämääni helatorstai ei vaikuta millään tavalla. Helatorstaiksi sattuu päivystysvuoro.

– Helatorstain työstä ilmeisesti kuitenkin maksetaan normaali pyhätyökorvaus. Helatorstai lienee kirkollinen juhlapäivä. Kun en kuulu kirkkoon, sen enempää en tiedä. Arkipyhät on ainakin työntekijän kannalta tosi hyvä juttu ja mieluummin aina keskellä viikkoa, Hannu Hammari sanoo.

Helatorstaina ei ole koulua

Mika Hokkanen Mikkelistä toteaa, että arkipyhät ovat perinteitä, joita ei ole syytä muuttaa.

Mika Hokkanen sanoo helatorstain keventävän mukavasti työviikkoa. Toisaalta hän ymmärtää arkipyhien kustannusvaikutukset työnantajalle.

– Arkipyhä antaa työntekijälle yhden kaivatun vapaapäivän keskelle työviikkoa.

– Perjantain vapaaksi saaminen ja neljän päivän vapaaputki ei välttämättä onnistu. Perjantaina on tehtävä työtä, mutta kyllä helatorstai työviikkoa ainakin vähän keventää. Työntekijän vinkkelistä arkipyhät ovat ihan hyvä asia ja tervetulleita. Sitten taas työnantajan näkökulmasta arkipyhät ovat kalliita, jos vapaalla olevan työpanos on ulkoa ostettava, sanoo Mika Hokkanen.

Jaro Valjakka Mikkelistä opiskelee restonomiksi eikä helatorstai ole koulupäivä.

Jaro Valjakan opiskeluun helatorstai ei vaikuta.

– Ihan hyvä asiahan se on, että helatorstaina saa ylimääräisen vapaapäivän.

– Opiskelijan elämässä arkipyhät eivät muuten näy kuin ylimääräisenä vapaana. Itse opiskelen verkossa eikä arkipyhien takia tarvitse tiivistää opiskelutahtia. Eikä varmaan muillakaan helatorstain takia tarvitse tehdä ylimääräisiä opiskeluhommia. Aikanaan töissähän arkipyhinä työnteko näkyy ainakin tilipussissa, sanoo Jaro Valjakka.