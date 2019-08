Yle: Mies kuoli kiihdytysajojen ulosajossa Lappeenrannan lentoasemalla — Poliisi tutkii tapahtunutta

Lappeenrannan lentoasemalla järjestetty kiihdytysajotapahtuma keskeytettiin sunnuntaina vakavan onnettomuuden vuoksi.

Hälytys tuli klo 10.18. Ylen tietojen mukaan onnettomuudessa kuoli vantaalainen mies.

Kiihdytysajot olivat osa Lappeenrannan Ilmailuyhdistyksen järjestämiä Ilmailupäiviä. Poliisi tutkii nyt tapahtunutta, eikä järjestäjä tiedota onnettomuudesta enempää.

Sunnuntaina puolen päivän jälkeen vain apeus oli läsnä lentokentän laidalla. Ilmailuyhdistyksen tapahtumasta ei ollut tietoakaan: vain tallatut heinänkorret kertoivat satojen jalkaparien vaeltaneen aivan äskettäin verkkoaidan ja pysäköintialueen välillä.

Ryhmittymismerkit seisoivat edelleen tyhjän panttina kentän keskellä. Yksinäisen vaaleanvihreän pakettiauton peräovet olivat jääneet auki ihmisten häipyessä.

Keski-ikäinen mies saapui verkkoaidan ääreen ihmettelemään hiljaisuutta. Hän oli ajatellut käydä mökille mennessään katsastamassa, millaiset paljon puhutut kiihdytysajot olisivat.

Hiljaisuus syveni, kun mies kuuli onnettomuudesta.

— Sääli, jos tämä loppuu tähän.

”Olemme huhujen varassa”

Keltainen huoltoauto lähti vilkut päällä kohti kiihdytysrataa. 2 500 metrin pituinen kiitotie ei johtanut tänään riemuun ja kunniaan.

Miesjoukko keskusteli pysäköintipaikalla autoista ja moottoreista. Kukaan heistä ei ollut lentokentällä vielä aamupäivällä.

— Olemme vielä täysin huhujen varassa, yksi miehistä kuvaili tilannetta.

Saman epätietoisuuden jakoi sunnuntaina moni muukin lentokentän liepeillä.

Hinausauto lähtee

Vähän ennen kello 13 hinausauto oli asemissa kiitotiellä Maanpuolustusopiston rakennusten kohdalla. Keltaisiin ja oransseihin huomioliiveihin pukeutuneet hahmot tutkivat kentän pintaa ja puhuivat välillä keskenään.

Valkoinen henkilöauto odotti hinausauton vieressä kuljetusta muualle. Auton lyttyyn mennyt katto kertoi monenlaisten odotusten särkymisestä.

Tapahtuman Facebook-sivulla on lyhyt ilmoitus, että tilaisuus keskeytettiin onnettomuuden vuoksi. Ilmoitukseen tulleisiin kommentteihin järjestäjä on vastannut, että tiedotusvastuu on viranomaisille, eivätkä järjestäjät tiedota asiasta enempää.