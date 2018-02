Kesätöitä on nyt tarjolla, mutta miten niitä saa? Kysyimme rekrytoijilta ja kokeneelta hakijalta Oma-aloitteisuus kannattaa, ja tarjolla olevien töiden suhteen ei kannata nirsoilla. Mari Koukkula Etelä-Savon ammattiopistolla ravintola-alaa opiskelevat 16-vuotiaat Jutta Krakau, Kiia Pöntinen ja Jessika Kohvakka olivat kaikki kesätöissä viime kesänä ja ovat lähettäneet hakemukset tänäkin vuonna. Krakau on saanut töitä sukulaisen kautta latokahvilasta. Kohvakan mukaan kesätöiden saaminen ei ole vaikeaa, kunhan yrittää tarpeeksi.

Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöosaston asiantuntijalla Hanne Kostamolla ja Visulahden puistonjohtaja Ville Asikaisella on vuosien kokemus työpaikkahaastattelujen tekemisestä ja kesätyöntekijöiden valitsemisesta.



Henna Hurskainen, 21, on ollut kesätöissä 15-vuotiaasta saakka. Ensimmäinen kesätyö oli kukkakaupassa. Sen jälkeen hän on löytänyt kesätyötä asianajotoimistosta, McDonald’silta ja ruokafestareilta Saksassa.

Kokosimme Kostamon, Asikaisen ja Hurskaisen vinkit työnhakijalle.

1. Täytä hakemus huolellisesti ja kerro vahvuutesi.

Osuuskaupan työhakemukset tehdään verkossa, mutta siinäkin vaiheessa voi yrittää erottautua.



— Meille tulee 2 500 hakemusta. Kannattaa täyttä kaikki kohdat. Omista vahvuuksista kannattaa kertoa jo hakemuksessa. Ei pidä masentua, vaikka esimerkiksi työkokemusta ei vielä olisikaan, Kostamo sanoo. Haemme ihmisiä joilla on halua oppia ja asiakaspalveluun sopivaa asenne.



Hurskainen neuvoo olemaan ennakkoluuloton, reipas ja aktiivinen sekä hakemaan paljon erilaisia töitä, sillä kaikki kokemus on eduksi ja auttaa avaamaan ovia muualle.

— Mitä enemmän hakemuksia ja ansioluetteloita lähettelee, sitä todennäköisempää töihin pääsy on.

Tee työsi aina niin hyvin kuin mahdollista. -Henna Hurskainen

2. Haastattelussa saa jännittää.

Kostamo muistuttaa haastatteluiden parista perusasiasta: pitää tulla ajoissa ja ensivaikutelma on tärkeä.



— Pitää osata kertoa omista vahvuuksista ja, miksi haluaa juuri tähän paikkaan.

Asikainen korostaa haastattelutilanteen merkitystä.

— Nykynuoret osaavat tehdä hakemuksia. Haastatteluakin harjoitellaan kouluissa, mikä on hyvä asia. Katsekontakti on tärkeä. Se kertoo usein asiakaspalveluun sopivasta positiivisuudesta.



Kostamon mukaan pieni tai vähän suurempikin jännitys on normaalia.

— Aikuistakin työhönottohaastattelu jännittää. Kokenut haastattelija kyllä ymmärtää jännittämisen. Sitä vähentää, jos on etukäteen mielessään valmistautunut haastatteluun.

3. Tee kotiläksyt!

Hakijan kannattaa tutustua työnantajayritykseen esimerkiksi nettisivun kautta.

— Samalla voi miettiä, miksi haluaa juuri tähän työpaikkaan ja yritykseen, Asikainen sanoo.

Asikaisen mielestä nuoren on hyvä toimia sen mukaan, mikä itseä aidosti kiinnostaa. Ei kannata hakea työpaikkaa ulkoisista syistä, vaikkapa vanhempien patistamana.

— Pakkopullan tunnistaa työhönottotilanteessa.

4. Tartu työnantajaa hihasta

Vaikka työpaikkojen haun ensi vaihe on usein siirtynyt verkkoon, niin henkilökohtaisella kontaktilla on edelleen merkitystä. Lukuisten yritysten tapaan Osuuskauppa ja Visulahti osallistuvat ensi viikon Rekrymessuille.

— Rekrymesssuille kannatta varata kunnolla aikaa ja odottaa rauhassa, jotta pääsee juttelemaan itseään kiinnostavien yritysten edustajien kanssa, Asikainen sanoo.



Kostamon mukaan voi joskus voi olla hyvä käydä työpaikalla esittäytymässä jo ennen varsinaista haastattelua.

Asikaisen ensimmäisen kesätyöpaikan saamista avitti suora yhteydenotto ja se, että sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

— Olin hakenut Visulahden moottoripuistoon ja kävin siellä esittäytymässä. Tarvitsivat melkein heti remonttiapulaista. Kun saatoin aloittaa heti, sain paikan.



Hurskainen muistuttaa, että yhden työpaikan saaminen avaa helposti ovia muualle, joten nirsoilu ei kannata. Kun työpaikka on plakkarissa, on näytön paikka.

— Tee työsi aina niin hyvin kuin mahdollista.

5. Ole sitkeä, yritä uudestaan

Työhönottohaastattelu ei aina johda työpaikan saamiseen. Asikainen neuvoo käsittelemään pettymystä.

— Jokainen on yleensä omasta mielestä sopiva. Jos paikkaa ei saa, kannatta asiasta puhua kavereiden ja vanhempien kanssa.



Asikaisen ja Kostamon mukaan hakijoissa on aina niitä, jotka saavat paikan toisella tai kolmannella kerralla. Jokainen tilanne on erilainen. Vuosi elämässä voi tuoda lisää kokemusta ja olemukseen varmuutta.

Mari Koukkula Metsätaloutta toista vuotta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelissä opiskeleva 22-vuotias Antti-Ville Salomaa on hakenut kesäksi alansa työharjoittelupaikkoja useammasta yrityksestä. Salomaa ei ole jäänyt töitä vaille minään kesänä, kun on niitä hakenut. — Ainakin meidän alalla töitä saa suhteilla.

Etelä-Savossa

kesätyöpaikkoja

aiempaa runsaammin

Mikkelin kaupungin kesätöiden hakuaika on vuosittain helmikuussa. Kuluvan vuoden kesätyöt ovat haettavissa ensi maanantaista 5.2. helmikuun loppuun saakka.



Henkilöstöpalvelusihteeri Anja Kotilainen Mikkelin kaupungilta kertoo, että kesätyöntekijöitä otetaan suunnilleen sama määrä kuin aiempina vuosina. Kaupungin leipiin pääsee noin 380 nuorta, joista arvonnan perusteella paikan saa 80.



Kaupungin kesätöihin otetaan 15–22-vuotiaita Mikkelissä asuvia koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoita) ja 18–30-vuotiaita ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita.



Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaat ja puistot työllistävät joka kesä noin 40 aikuista kausityöntekijää ja 35 nuorta kesätyöntekijää. Tämänvuotinen haku on jo alkanut.



Kesätyöntekijöiden haku on käynnissä myös Osuuskauppa Suur-Savolla, Keskolla ja Lidilillä. Etelä-Savon te-toimiston viestintäasiantuntija Mervi Huuskosen mukaan vaikuttaa siltä, että Etelä-Savossa on enemmän kesätöitä tarjolla kuin viime vuonna.



Ensi viikolla työnhakijat ja työnantajat kohtaavat Rekryon -tapahtumassa Etelä-Savon ammattiopistolla 7.–8.2. Jälkimmäisenä päivänä eli torstaina keskitytään kesätöihin, keskiviikkona puolestaan pidempiaikaisiin töihin, työkokeiluihin ja harjoittelupaikkoihin. Kaikille maksuton tapahtuma on avoinna molempina päivinä kello 13–17.



Molempina päivinä työnhakijoita palvelee myös Jobittila, jossa saa opastusta ammattilaisilta ansioluettelon ja työhakemusten laadintaan.