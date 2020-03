Puu kaatui sähkölinjalle ja siitä syttyi maastopalo Kangasniemellä

Pelastuslaitos hälytettiin maastopaloon Kangasniemelle kolmen jälkeen iltapäivällä keskiviikkona.

Tinton-Kurentiellä oli puu kaatunut sähkölinjalle ja katkaissut johtimia, mistä taas oli syttynyt palopesäkkeitä metsämaastoon noin 15x50 metrin alle, kertoo pelastuslaitos.

Tunnin kuluttua hälytyksestä paloalue oli rajattu ja pesäkkeitä sammutettiin tuulisessa säässä. Myös sähköurakoitsija oli jo paikalla korjaamassa linjaa

Maasto on erittäin kuivaa. Etelä-Savossa on voimassa ruohikkopalovaroitus ja avotulen teko maastoon on kielletty.