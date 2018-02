Keskustapiiri Väyrysestä: Puheenjohtajan paikkaa saa tavoitella jos joku haluaa, mutta Sipilällä on keskustan tuki Kansalaispuolueen Paavo Väyrynen aikoo tavoitella keskustan puheenjohtajuutta kesän puoluekokouksessa. Puoluevaltuuston jäsen sanoo, että jokin ratkaisu pitäisi Väyrysen liikkeisiin saada. Soila Puurtinen Paavo Väyrynen sanoo tähtäävänsä keskustan puoluejohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa.



Keskustan puolueaktiivit kommentoivat kansalaispuolueen Paavo Väyrysen suunnitelmaa keskustan puoluejohtajan paikan tavoittelusta varsin varovaisesti.



Puoluehallituksen jäsen, puolueen Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kirsi Olkkonen ei tee pitemmälle meneviä linjauksia Väyrysen puheenjohtaja-avauksesta.

Olkkonen sanoo, että Väyrysen oman keskustan paikallisyhdistyksen tulee tehdä arvionsa tilanteesta.

Muuten Olkkonen katsoo, että keskustan puheenjohtajapaikkaa saa tavoitella, jos joku haluaa.

— Puheenjohtaja Juha Sipilä on ilmoittanut olevansa käytettävissä ja nyt näyttää siltä, että paikkaa tavoittelee muitakin. Saattaa tulla useampikin haastaja.



Väyrysen liikkeet ”aika yllättäviä”



Europarlamentaarikko Väyrynen ilmoitti torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hän hakee keskustan puheenjohtajuutta puolueen kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa.



Väyrysen toimia Olkkonen ei lähemmin ryhdy arvioimaan. Hän kuitenkin tuumii, että Väyrysen liikkeet ”ovat aika yllättäviä, kun tietää, että hän on jo puolueen kunniapuheenjohtaja”.

— Keskustaan sopii monenlaista puhetta. Muuta arviota en nyt tässä yhteydessä ryhdy tekemään. Korostan, että meillä on nyt hyvä puheenjohtaja.

Olkkonen sanoo, että Sipilällä on hänen täysi tukensa.

— Sipilä on hoitanut asiat, puheenjohtajan ja pääministerin tehtävät hyvin, ja hallituksen päätöksistä on ollut etua esimerkiksi myös Etelä-Savon maakunnalle, muun muassa tiehankkeissa.

Keskustan puoluevaltuuston jäsen, Juvan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Elisa Hänninen muistuttaa, että Väyrynen on perustanut oman puolueen.

— Hän oli myös oman puolueensa ehdokkaana presidentinvaaleissa. Mielestäni hänellä ei siinä mielessä ole edellytyksiä tavoitella keskustan puheenjohtajuutta.



”Ei saa olla jäsen kahdessa puolueessa”



Hänninen ei lähemmin pohdiskele sitä, tulisiko Väyrynen saada pois keskustasta.

— Puolueen sääntöjen mukaan ei kuitenkaan saa olla jäsenenä kahdessa puolueessa. Paikallisyhdistyksen tulisi erottaa hänet keskustasta. Jos se ei sitä tee, se on sitten seuraavan liikkeen asia, mutta marssijärjestys on tuo.



Hänninen tuumii, että ”Väyrynen on aina ollut oman tiensä kulkija”.

Hänninen ei ihan suoraan sano, että Väyrysestä on saatu tarpeeksi, mutta myöntää, että ”kyllä niinkin voisi sanoa”.

— Joku ratkaisu tulisi kyllä saada aikaan. Ei tällä on-off-tavalla voi jatkaa ja toimia keskustan linjan vastaisesti.

Väyrynen kertoi eroavansa keskustasta, ellei häntä valita puheenjohtajaksi Sotkamossa järjestettävässä kokouksessa. Siinä tapauksessa hän ryhtyisi vetämään perustamansa kansalaispuolueen eduskuntavaalikampanjaa.



Väyrynen sanoi uskovansa, että hänen johdollaan ”kansan keskuudessa luottamus keskustaan vahvistuisi”. Väyrysen arvelujen mukaan kansalaispuolueen kannattajat olisivat valmiit toimimaan hänen johtamassaan keskustassa.



Sipilä lupaa käydä rehdin kilpailun



Tiedotustilaisuudessa Väyrynen sanoi, että perussuomalaisia tai sinisiä äänestäneet ihmiset saattaisivat siirtyä hänen johtamansa keskustan tueksi. Hän puhui alkiolaisesta allianssista viitaten keskustan oppi-isään Santeri Alkioon.

— Tästähän tulee väistämättä Suomen suurin puolue seuraavissa vaaleissa, Väyrynen sanoi.

Pian Väyrysen ilmoituksen jälkeen Sipilä kommentoi asiaa Twitterissä: ”Käyn ilomielin rehdin kilvan Keskustan linjasta ja puheenjohtajuudesta. Itse pysyn Keskustan jäsenenä, kävi kilvassa miten tahansa”, Sipilä kirjoitti.



Keskustan riveistä Väyrysen ehdokkuusilmoitusta kommentoitiin tuoreeltaan niukkasanaisesti.

— Tuohonpa nyt en sano yhtään mitään, sanoi puolueen kansanedustaja Mauri Pekkarinen.



Kansanedustaja ja elinkeinoministeri Mika Lintilä oli yhtä vähäpuheinen.

— Ei siihen ole mitään sanottavaa. Tämä oli hänen tapansa ja hän on oikeutettu siihen sääntöjen mukaan. Katsotaanpa sitten Sotkamossa.