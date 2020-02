Talvilomaviikolla pääsee sirkustelemaan ja pilkille – Katso tästä vinkit viikon viettoon!

Talvilomaviikko alkaa Mikkelissä maanantaina 24. helmikuuta. Viikon varrella on tiedossa monenlaista lapsille ja nuorille sopivaa ohjelmaa esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin saralla.

1. Mikkelin kansalaisopiston salissa järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 25.–26.2. useita sirkuspajoja eri-ikäisille. Pikku ketun sirkuksen työpajoihin voi ilmoittautua 23.2. saakka, ja osallistua voi molempina tai vain toisena päivänä.

Aamuisin on luvassa vauva- ja taaperosirkusta, ja iltapäivisin kouluikäiset pääsevät opettelemaan akrobatiaa, jongleerausta ja tasapainoilua.

Iltapäivisin pidetään myös kaikenikäisille tarkoitettua vanteen pyörittämisen tekniikkatuntia. Tunti sopii sekä mestaripyörittelijöille että vasta pyörittelystä kiinnostuneille.

2. Keskiviikkona 26. helmikuuta Mikkelissä vietetään Pilkkivapapäivää, jonka aikana kalastus on ilmaista kaikille alle 18-vuotiaille. Mikkelin Valkealla paikalla on kalakummeja opastamassa nuoria pilkinnän saloihin. Tarjolla on mehua ja makkaraa sekä rajoitettu määrä lainattavia vapoja.

3. Sisäliikuntaa puolestaan voi harrastaa Saimaa-stadiumin Supercornerissa, joka on talvilomaviikolla auki joka päivä kello 11–18.

4. Jos nauttii urheilusta eniten katsomosta käsin, on siihen mahdollisuuksia loppuviikosta.

Perjantaina Hatsinan miesten edustusjoukkue kohtaa salibandyn 2. divisioonan kotiottelussa SB Heinolan. Peli pelataan Mikkelin Sport Forumissa kello 19 alkaen.

Lauantaina Jukurit pelaa HIFK:ta vastaan Mikkelin jäähallissa. Peli alkaa kello 17.

6. Mikkelin elokuvateattereissa nähdään talvilomaviikolla myös lastenelokuvia.

Leffateattereissa järjestetään viikon aikana tavallista enemmän näytöksiä kotimaisesta Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -elokuvasta.

Myös huippusuositusta, jo joulusta asti pyörineestä Frozen 2 -animaatiosta on tulossa muutama näytös.