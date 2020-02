The Voice of Finlandista tuttu Jannu Löyskä on Mikkelin ensimmäinen laulava digitalkkari: "Kun vaikka asettelen piuhoja kiinni, hyräilen jotain melodiaa"

Muusikkona muun muassa The Voice of Finland -kilpailusta tunnettu Jannu Löyskä työskentelee nyt digitaalisten tukipalvelujen parissa. Digitalkkarit-palveluketju on erikoistunut helpottamaan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan asennuksiin ja käyttöön liittyviä ongelmatilanteita.

Miten sinusta tuli digitalkkari?

– Muutin vuosi sitten Mäntyharjusta Mikkeliin. Työskentelen vielä myös Mäntyharjussa, mutta aloin loppuvuodesta etsiä töitä myös täältä. Netissä työmahdollisuuksia tutkiessani törmäsin Digitalkkareihin. Pari päivää sen jälkeen tapasin ketjussa työskentelevän tuttuni, joka kertoi tästä työpaikasta. Olen nyt työskennellyt täällä kolme viikkoa.

–Olen ollut lapsesta saakka kiinnostunut tekniikasta, ja kodinkoneliikkeessä Mäntyharjussa opin lisää. Minulla ei ole tähän varsinaista koulutusta. Tämä on jatkuvaa opiskelua työn kautta, ja pyrin oppimaan nopeasti.

Mitä työhösi kuuluu?

– Asennusta, huolenpitoa ja huoltoa. Neuvonta on tosi isossa roolissa. Opastan puhelimitse ja teen kotikäyntejä Mikkelin seudulla. Monet ihmiset stressaantuvat älylaitteista ja televisioiden asennuksista. On tärkeää, että työssäni on aikaa opastaa alusta alkaen: mitä tehdään sen jälkeen kun laite on otettu pakkauksestaan pois. Tämä on tärkeä palvelu varsinkin vanhemmille ihmisille.

Jos Sepi Kumpulainen on laulava talonmies, oletko sinä digitaalisen ajan laulava talonmies?

– Laulanhan minä töitä tehdessäni. Kun vaikka asettelen piuhoja kiinni, hyräilen jotain melodiaa. Musiikki on aina mukana elämässä ja sillä saralla fokus on omassa musiikissa. Kesällä sitten keikkoja.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi – tai onko sellaista?

– Työni on tosi vaihtelevaa ja pidän siitä. Olen muusikkona ja luovan työn tekijänä muotoillut työnkuvani niin, että paras työpäivä on silloin, kun on antanut elämyksiä itselle ja asiakkaalle. Digitalkkarin työssäkin tämä pitää paikkansa.

Mikä on parasta työssäsi?

– Asiakastyössä hienointa on ihmisten kohtaaminen. Tuntuu hyvältä, kun on voinut auttaa ja keskustella niistä asioista, jotka painavat mieltä kodin tekniikan kanssa. Monet tuntevat itsensä aivan turhaan osaamaattomiksi älylaitteiden kanssa. Kaikkea saa ja kannattaa kysyä, tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Entä haasteellisinta?

– Maailma menee eteenpäin todella nopeasti. Tekniikan kehittymisessä ei ole helppoa pysyä perässä, ja se stressaa monia ihmisiä. Olen tavannut muistisairaita vanhuksia, jotka joutuvat pärjäämään yksin nykytekniikan kanssa. Autan oikein mielelläni, mutta tuntuu pahalta, jos heillä ei ole ketään muuta tukena arjen haasteissa.