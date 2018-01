Uutisen takaa: Niinistö voi ratkaista sunnuntain vaalin jo ensimmäisellä kierroksella — Ennakkosuosikin etumatka kapenee, mutta ei ehdi painua haastajien kannalta tarpeeksi alas Haastajat jatkoivat istuvan presidentin grillaamista sisäpolitiikan teemoilla. Presidenttikisassa korostuu yhä enemmän henkilövaalin luonne. Vesa Vuorela Sauli Niinistö veti viime keskiviikkona varsin tuntuvat väkimäärät Mäntyharjun ja Mikkelin kampanjakäynneillään.



Presidentinvaalien kiinnostavin kysymys on se, tarvitaanko koko vaalissa toista kierrosta.

Ehdokkaita asettaneet puolueet ja politiikan tutkijat ovat alkaneet varautua siihen, että kansalaisliikkeen ehdokas, istuva presidentti Sauli Niinistö kuittaa seuraavan kauden jo sunnuntaina.



Niinistön etumatka on mielipidemittausten mukaan sulanut, mutta muiden ehdokkaiden puolueet ja kampanjaryhmät tuntuvat sanovan vain viran puolesta, että tietenkin tulee toinen kierros.

Niinistön kannatus oli viime syksyn puolivälissä 80 prosentin tienoilla. Luku on Ylen mittauksesta. Vuoden alussa Ylen gallup osoitti runsaan 70 prosentin kannatusta ja nyt torstaina 63 prosenttia.



Eri tutkimuslaitosten mittauksissa on eroja, mutta politiikan tutkijoiden päällimmäinen havainto on, että vaikka Niinistön kannatus putoaisi edelleen, alle 50 prosentin se ei ehdi pudota.

Monet vaalit nähnyt kokoomusvaikuttaja, ex-piirijohtaja Pekka Selenius uskoo, että vaali ratkeaa ensimmäisellä kierroksella.

Sunnuntain alkuillan ennakkoäänet osoittavat tilanteen, sillä ennakkoon on annettu likimain puolet äänistä.

Jos Niinistöllä on noin 55 prosentin tulos ennakkoäänissä, hän voittaa suoraan.



Nyt käydään henkilövaalia



Selenius ottaa esille pari havaintoa.

— Ensinnäkin vaalijärjestelmä osoittaa toimivuutensa. Toiseksi vaikka puolueet pääsääntöisesti asettavat ehdokkaat, henkilövaalin luonne korostuu.

Tämä näkyi jo Mauno Koiviston ja Martti Ahtisaaren valinnassa. Tarja Halonenkin valittiin, vaikka maa alkoi kääntyä porvarienemmistöiseksi.

Haastajien leireissä arviot vaihtelevat, mutta ovat samansuuntaisia.

SDP:n puoluehallituksen jäsen, kaakon demaripiirin puheenjohtaja Teemu Hirvonen arvioi puolueen oman ehdokkaan Tuula Haataisen kannatuksen mielipidemittausten antamien lukujen tasolle.

— Mittauksissa on tiettyä heittoa, mutta yksi kierros on todennäköinen tilanne.



Puolueuskollisuus nousemassa



Keskustaväki kamppailee vaikeissa asetelmissa. Puolueen ehdokas on Matti Vanhanen, mutta keskustan kentällä on myös kansalaispuolueen Paavo Väyrysen kannattajia.

Vaalin lopputuloksen ohella mielenkiintoinen kysymys on, kumpi heistä tekee paremman tuloksen.



Puoluehallituksen jäsen, Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kirsi Olkkonen sanoo, että ”mahdollisuus on toiseen kierrokseen”.

Olkkonen perustelee näkemystään ennen muuta sillä, että puolueissa on havaittavissa selvää siirtymää oman ehdokkaan taakse. Tätä todistaa myös Ylen torstain gallup.



Keskustan ja myös SDP:n puoluejohtoa on kaivellut se, että niiden totunnaiset äänestäjät liputtavat Niinistön puolesta.

Keskustalaiset tähdentävätkin, että Vanhanen on puolueen ehdokas, ei Väyrynen. Tätä sanomaa kiersi maakunnissa todistamassa myös puoluejohtaja Juha Sipilä.



Keskustalle taitaa riittää, että Vanhanen voittaa Väyrysen. Olisi keskustalle noloa, jos tulos olisi päinvastoin. Vanhasta auttaa se, että Väyrynen ja Laura Huhtasaari (ps.) kilpailevat samoista Euroopan unionia vastustavista äänestäjistä.



Sisäpolitiikka puski presidentin tontille



Muuten kohtalaisen vaisuihin kampanjoihin on pitänyt hakea särmää puoliväkisin.

Kun ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Naton jäsenyydet on kaluttu läpi moneen kertaan, eikä osalla ehdokkaista ole mitään ulkopolitiikan kokemusta, tentteihin on nostettu sisäpoliittisia teemoja.



Esimerkiksi demarijohtaja Antti Rinne puhui viikko sitten Mikkelissä Haataisen kampanjatilaisuudessa pääasiassa aktiivimallista, työttömyydestä ja eriarvoistumisesta. Puhe enteili eduskuntavaaleja.

Hirvonen tuumii, että hyvä kun puhutaan, sillä ulkopolitiikan isoista linjoista ei Niinistöllä ja muilla ehdokkailla eikä puolueilla ole erimielisyyksiä.

Olkkosenkin mielestä voidaan puhua sisäpoliittisista teemoista, arvojohtajuuden pohjalta.

Sisäpolitiikan teemat johtivat keskusteluun presidentin valtaoikeuksista.



Uusia teemoja ei viime metreillä nouse.

— Vaikea uskoa, että mitään valtavaa keikausta tulee päivää tai kahta ennen vaalipäivää, sanoo Hirvonen.



Ei lisää muodollista valtaa presidentille



Näkyvä piirre vaalikampanjoinnissa on ollut se, että muut ehdokkaat ovat haastaneet nimenomaan Niinistöä.

Tämä kuittasi asian keskiviikkona Mikkelissä toteamalla, että siihen on pitänyt tottua.



Niinistö on selvinnyt ryöpytyksestä, mutta asetelmaa hän ei silti tunnu täysin sulattavan. Hän esimerkiksi ihmetteli vihreiden Pekka Haaviston kireää hyökkäystä aktiivimallin varjolla.

Sisäpolitiikan teemat johtivat keskusteluun presidentin valtaoikeuksista. Ehdokasjoukkoa on jakanut näkemys presidentin vallasta.

Niinistö on näillä näkymin jatkamassa seuraavat kuusi vuotta, mutta hän ei kannata valtaoikeuksien kasvattamista, eikä vallan kasautumista parlamentarismin ulkopuolella.



Ylen tentissä Niinistö sanoi, että veto-oikeuden käyttäminen aktiivimallin laissa olisi muokannut presidentille hallituksen ja eduskunnan hajottajan roolia ja että ”kannattaisi olla rehellinen presidentti-instituutiolle”.